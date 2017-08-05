Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müslüman kız: Dindaşlarımız yok oluyor

Pakistan’da yaşayan Fatma Sıddık isimli bir Müslüman bir kız, Pakistan yönetimine hitaben bir açık mektup kaleme alarak yayınladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:00
Müslüman kız: Dindaşlarımız yok oluyor

Mektup’ta Pakistan yönetiminden Çin’in bu ülke’de yaşayan Hui Müslümanlar ile ile işgal ettiği Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygurlara karşı baskı,zulüm,asimilasyon ve soykırım uygulamalarına karşı sessiz kalmamasını ve Müslümanlara yapılan bu baskı ve zulümlere bir an önce müdahale etmesini istedi.

Pakistanlı duyarlı Müslüman dindaşımız Fatma Sıddık,yazdığı mektubu “ Editör’e Muktup – Letter Of Editor” başlığı altında İngilizce olarak yazdı ve Pakistan’da yayınlanan  ” The Express Tribune ”  adlı bir günlük Pakistan gazetesine gönderdi. Adı geçen gazete ise, bu mektuba 27 Temmuz 2017 tarihli sayısında yer verdi.Pakistan’da bir haylı yankı bulan bu mektup refikimiz Turkistantimes haber sitesindeki Uygurca nüshası esas alınarak Türkiye Türkçesine aktarılmış ve aşağıda yayınlanmıştır. 

İşte o mektup; 

''Çin, ülkesinde Yaşayan Müslümanlara karşı yıllardan beri  baskı,zulüm ve İşkenceler yapmaktadır. Komünist Çin’in  “Dört Mevsimli Dostu ve Müttefiki” olması sıfatı ile  Müslüman Pakistan, hiç olmazsa Çin’de baskı gören ve ezilmekte olan Müslüman Kardeşlerimiz ile Çin arasında bir ara bulucu  veya onların Sözcüsü olabilir. Biz  Komünist Çinlileri ellerimizi göğüslerimize koyarak saygı ile karşıladığımız bir ortamda, Çin’deki Müslüman Dindaşlarımız büyük baskı,zulüm ve işkenceler çekmekte ve  Çin yönetimi kendilerine karşı icra etmekte olduğu  bu baskı zulüm ve işkencelerini   gün geçtikçe  de arttırmaktadır.

Çin’de yaşayan Dindaşlarımız  Çin’in kurduğu bir “Polis Devleti”’nin idaresi altında yaşamak zorunda kalmakta ve durumları günden güne kötüye doğru gitmektedir.Çin’in Kuzey batısındaki Doğu Türkistan,Müslüman Uygur Türklerinin tarihi ve geleneksel ana vatanları olup,onlar kendilerinin sürekli ve günden güne artan bir şekilde Çin milli zulmüne ve  onların etnik aşağılamalarına maruz kaldıklarından şikayet etmektedirler.

Marshabile haber Sitesinde yere alan bilgilere göre Çin yönetimi geçtiğimiz hafta Wechat(Çin’in cep telefonu üzerinden haberleşme sistemi) üzerinden bir genelge yayınlamıştır.Bu genelgede nüfusunun tamamı Müslüman Uygurlardan oluşan bu ülke halkına genelge ile birlikte yolladıkları bir özel kod’u tarayıcı aracılığı ile kullandıkları android cep telefonlarına yüklemelerini  istemiştir.

Telefonlara yüklenen bu  özel kodlu program cep telefonlarında yüklenebilecek veya  gönderilmesi muhtemel internet ve diğer ortamlardaki “Yasa dışı ve Terör İçerikli” her türlü gönderi ve paylaşımı kontrol  ederek gözetim altında tutacaktır. Bu bilgilerin çözümü ve scainer edilmesi resim,video,her türlü belge, ve elektronik kitap ve benzeri dökümanları kapsamaktadır. Eğer,bu ve benzeri bilgi ve paylaşımlar tesbit edilirse kişi kullandığı cep telefonu ve benzeri elektronik haberleşme  cihazlarındaki   bu paylaşımları derhal silerek yok edilmesi için uyarılacaktır.'

Çin  Müslüman Uygurlara  Sakal ve Tesettürü Yasaklamıştır

Çin yönetimi bu yılın başından itibaren erkeklerin “Anormal “ olarak tarımladığı uzun sakal bırakmaları ile  Kadınıların  cadde,sokak ve  halkın ortak kullanım alanlarında  peçe takarak  ve tesettürlü kıyafetler ile dolaşmalarını yasaklamış bulunuyor.Buna ek olarak; Müslüman Uygurların Çin devlet Tv.larını seyeretmeyi reddetmeleri dahi yasaklanmıştır. Bunun yanında yine bir çok  dini ve mahalli adet ve ritüelleri  yasakalayan bir takım sıra dışı ve aşırı uygulamaları  de yürürlüğe koymuştur.

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Sayın Yöneticileri ;

Çok yakın dost ve müttefik olmanız hesabiyle Çin’in Müslüman Uygurlara karşı uyguladığı bu  dini içerikli engel,yasaklar ile bu Kardeşlerimize yönelik baskı,zulüm ve işkeneceleri gündeme getirmek ve görüşmek için  acil olarak bir ortak toplantı tertip etmenizi istiyoruz.Bu ortak toplantı’da biz Pakistan halkının bu konudaki fikirlerimizi  ve tepkilerimizi  Çinli yetkililere  bizzat  iletmelerinizi talep ediyoruz. Ayrıca, Çin yönetiminin idaresi altında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz üzerindeki baskı,zulüm ve dini yasakların  hiç olmazsa ilk etapta hafifletilmesini istemenizi özellikle arz ve talep ediyoruz.'' 

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:00
  1. pakistan
  2. PAKİSTANLI KIZ
  3. FATMA SIDDIK
  • Erdal kaşıkErdal kaşık1 sa önce
    Allah Hu Teala Razi olsun Bacimizdan.Sayılarını artırsın Allah Hu Azimu Şan.Amın Ya Rab el Alemin.
  • Rk Rk 1 sa önce
    Eycin devleti bunlarinhesabiolurbir gunpismanolursunuz Allahinsallahbelaniziverir muslumankardeslerimeuzuluyorum Allahyardimcilariolsun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YAŞ kararlarına AK Partili isimden dikkat çeken yorum!
  1. YAŞ kararlarına AK Partili isimden..
  2. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere..
  3. HDP, yurt dışından terörist ithal etti!
  4. Federica Mogherini Ruhani için örtündü!
  5. Sınır duvarını merdivenle geçen..
  6. Bakan Eroğlu: Gördükleri zaman hemen..
  7. ABD'li girişimci Trump'ı kızdırdı!
  8. Bu şifalı bitkiyi tanıyor musunuz?
  9. Baba oğlu sırtlarından vurmuşlar! 83..
  10. Kahramanmaş'ta 2 günde 2 motosiklet..
  11. TKDK 200 personel alacak
  12. Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz..
  13. Elazığ'da tren kazasının boyutu,..
  14. Yürek yakan rapor çıktı!
  15. Trabzonspor resmen duyurdu! 'Selçuk..
  16. Yaşam kalitemizi artırmanın 10 yolu
  17. Aydın’da silahlı tarama: 3 kişi yaralı
  18. Amasya'daki kazada ölenlerin isimleri..
  19. Şaka değil gerçek! Tweetleri tuvalet..
  20. Fetö’den 10 kişi gözaltına alındı
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!