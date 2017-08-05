Müslüman kız: Dindaşlarımız yok oluyor

Mektup’ta Pakistan yönetiminden Çin’in bu ülke’de yaşayan Hui Müslümanlar ile ile işgal ettiği Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygurlara karşı baskı,zulüm,asimilasyon ve soykırım uygulamalarına karşı sessiz kalmamasını ve Müslümanlara yapılan bu baskı ve zulümlere bir an önce müdahale etmesini istedi.

Pakistanlı duyarlı Müslüman dindaşımız Fatma Sıddık,yazdığı mektubu “ Editör’e Muktup – Letter Of Editor” başlığı altında İngilizce olarak yazdı ve Pakistan’da yayınlanan ” The Express Tribune ” adlı bir günlük Pakistan gazetesine gönderdi. Adı geçen gazete ise, bu mektuba 27 Temmuz 2017 tarihli sayısında yer verdi.Pakistan’da bir haylı yankı bulan bu mektup refikimiz Turkistantimes haber sitesindeki Uygurca nüshası esas alınarak Türkiye Türkçesine aktarılmış ve aşağıda yayınlanmıştır.

İşte o mektup;

''Çin, ülkesinde Yaşayan Müslümanlara karşı yıllardan beri baskı,zulüm ve İşkenceler yapmaktadır. Komünist Çin’in “Dört Mevsimli Dostu ve Müttefiki” olması sıfatı ile Müslüman Pakistan, hiç olmazsa Çin’de baskı gören ve ezilmekte olan Müslüman Kardeşlerimiz ile Çin arasında bir ara bulucu veya onların Sözcüsü olabilir. Biz Komünist Çinlileri ellerimizi göğüslerimize koyarak saygı ile karşıladığımız bir ortamda, Çin’deki Müslüman Dindaşlarımız büyük baskı,zulüm ve işkenceler çekmekte ve Çin yönetimi kendilerine karşı icra etmekte olduğu bu baskı zulüm ve işkencelerini gün geçtikçe de arttırmaktadır.

Çin’de yaşayan Dindaşlarımız Çin’in kurduğu bir “Polis Devleti”’nin idaresi altında yaşamak zorunda kalmakta ve durumları günden güne kötüye doğru gitmektedir.Çin’in Kuzey batısındaki Doğu Türkistan,Müslüman Uygur Türklerinin tarihi ve geleneksel ana vatanları olup,onlar kendilerinin sürekli ve günden güne artan bir şekilde Çin milli zulmüne ve onların etnik aşağılamalarına maruz kaldıklarından şikayet etmektedirler.

Marshabile haber Sitesinde yere alan bilgilere göre Çin yönetimi geçtiğimiz hafta Wechat(Çin’in cep telefonu üzerinden haberleşme sistemi) üzerinden bir genelge yayınlamıştır.Bu genelgede nüfusunun tamamı Müslüman Uygurlardan oluşan bu ülke halkına genelge ile birlikte yolladıkları bir özel kod’u tarayıcı aracılığı ile kullandıkları android cep telefonlarına yüklemelerini istemiştir.

Telefonlara yüklenen bu özel kodlu program cep telefonlarında yüklenebilecek veya gönderilmesi muhtemel internet ve diğer ortamlardaki “Yasa dışı ve Terör İçerikli” her türlü gönderi ve paylaşımı kontrol ederek gözetim altında tutacaktır. Bu bilgilerin çözümü ve scainer edilmesi resim,video,her türlü belge, ve elektronik kitap ve benzeri dökümanları kapsamaktadır. Eğer,bu ve benzeri bilgi ve paylaşımlar tesbit edilirse kişi kullandığı cep telefonu ve benzeri elektronik haberleşme cihazlarındaki bu paylaşımları derhal silerek yok edilmesi için uyarılacaktır.'

Çin Müslüman Uygurlara Sakal ve Tesettürü Yasaklamıştır

Çin yönetimi bu yılın başından itibaren erkeklerin “Anormal “ olarak tarımladığı uzun sakal bırakmaları ile Kadınıların cadde,sokak ve halkın ortak kullanım alanlarında peçe takarak ve tesettürlü kıyafetler ile dolaşmalarını yasaklamış bulunuyor.Buna ek olarak; Müslüman Uygurların Çin devlet Tv.larını seyeretmeyi reddetmeleri dahi yasaklanmıştır. Bunun yanında yine bir çok dini ve mahalli adet ve ritüelleri yasakalayan bir takım sıra dışı ve aşırı uygulamaları de yürürlüğe koymuştur.

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Sayın Yöneticileri ;

Çok yakın dost ve müttefik olmanız hesabiyle Çin’in Müslüman Uygurlara karşı uyguladığı bu dini içerikli engel,yasaklar ile bu Kardeşlerimize yönelik baskı,zulüm ve işkeneceleri gündeme getirmek ve görüşmek için acil olarak bir ortak toplantı tertip etmenizi istiyoruz.Bu ortak toplantı’da biz Pakistan halkının bu konudaki fikirlerimizi ve tepkilerimizi Çinli yetkililere bizzat iletmelerinizi talep ediyoruz. Ayrıca, Çin yönetiminin idaresi altında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz üzerindeki baskı,zulüm ve dini yasakların hiç olmazsa ilk etapta hafifletilmesini istemenizi özellikle arz ve talep ediyoruz.''