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''Müslüman kadınlar tecavüze uğruyor''

Arakanlılar, kadınlara karşı yapılan tecavüzleri, canlı canlı yakılan insanları ve yaşadıkları zulümleri anlattı.

''Müslüman kadınlar tecavüze uğruyor''
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:32
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Bangladeş'teki Arakanlı mülteciler, 9 Ekim'den itibaren Arakan'a yapılan saldırılarda Myanmar askerleri ve radikal Budistlerin müslüman kadınlara ve genç kızlara onları öldürmenden önce tecavüz ettiğini söyledi. Mültecilerden biri olan Ebu EL-Hüseyin, askerlerin ve cani budistlerin insanları ateşe attığını, kadınlara ve küçük yaşta olan kızlara dahi tecavüz ettiğini, öldürmeden önce onlara işkence yaptığını söyledi.

EL-Hüseyin ayrıca askerlerin halkı evlere kilitlediğini, evleri onlar içindeyken ateşe veridiğini ve insanları canlı canlı yaktığını anlattı. Ebu El-Hüseyin 5 kız kardeşi ve 3 erkek kardeşi olduğunu aktararak, kardeşlerinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti.

Belgelere göre Arakan'da tecavüz vakaları arttı, duruma müdahale çağrısı yapılıyor.

Görgü tanıkları, Myanmar askerlerinin askeri araç içinde küçük yaşta Arakanlı kızları Müslümanların bulunmadığı Budist köylerine doğru götürdüğünü, bunu kızlara tecavüz etme amacıyla yaptıklarına inandıklarını söyledi.

Yerel kaynaklara göre askeri araçlar içinde askerler ve beraberinde toplu tecavüz amacıyla Arakanlı azınlığa mensup küçük yaştaki kızlarla birlikte bir Mmbia şehri yolu üzerinden Budist köylerine doğru ilerledi. 

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EtiketlerBangladeşARAKANLIMÜSLÜMAN KADINLAR
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Sydk

Rabbim arakandaki musluman kardeslerimize yardim etsin.rabbim yuce turk milletini arakanli musluman kardeslerimizin yanindan ayirmasin.arakanlililarin sesini tum dunyaya duyuran musluman turk devletini guc kudret versin.devletimizin bekasini bozmasin.

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