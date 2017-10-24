Müslüman kadın sordu, İslam düşmanı kadın cevapladı

Avustralya'da özellikle sosyal medya üzerinden yürüyen İslamiyet tartışmaları, çoğunluğu sanal kimliklerin arkasına sığınan Müslüman karşıtları tarafından farklı boyutlara taşınıyor. Bu nedenle tartışmalar genelde açmazlara ve kısır döngülere giriyor.

Kerne ve Mobinah adlı iki kadın, bu durumun farkına vardılar ve farklı bir bakış açısı ile video çekmeye karar verdiler. Bir masanın etrafında yüz yüze mülakat hazırlayan iki kadın hem ilk kez Müslümanlara "İslam Düşmanlarına 'sorununuz nedir?" sorusunu sormalarına fırsat verdi, hem de İslam düşmanlarının iddialarını dinleme şansı buldu.

Müslüman Mobinah, ülkedeki İslamiyet korkusunun bilgisizlikten ve cehaletten kaynaklandığını düşünüyor. Kerne ise ülkede İslamiyet'in yayılmasını istemiyor, Müslümanları terörizm ile ilişkilendiriyor.

Mobinah Kerne'ye sordu: İslam hakkında en büyük korkunuz nedir?

"Ülkede terörizmin artması. Her gün dünyanın başka bir yerinde terör saldırısı oluyor. Arkasından Müslüman isimler çıkıyor."

Mobinah buna cevaben: "Müslümanım, fakat bu terör saldırılarından ben de korkuyorum. Bunlar medyaya yansıtılan, medyanın bize sunduğu korku öğeleri."

Kerne Mobinah'a sordu: Terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsunuz?

"Az önce belirttiğim gibi sizin kadar korkuyorum. Fakat şunu biliyorum. İslamiyet terörizm tarafından kirletilmeye çalışılıyor. Ben isterim ki sizler bunlara itibar etmeyiniz. Bir Müslüman olarak karşınızda oturuyorum. Benden zarar geleceğine inanıyor musunuz?"

Kerne buna cevaben: "Bilmiyorum. Fakat ailecek korktuğumuzu biliyorum"

Mobinah Kerne'ye sordu. "Ülkedeki Müslüman göçünün bitmesini istiyor musunuz?"

"Müslüman göçünün bitmesini değil, kontrol altına alınmasını istiyorum. Eğer insanlar savaş atmosferinde yaşamak istemiyorsa göç etmeliler. Bu en doğal hakları."

Kerne Mobinah'a sordu: İslamiyet kadınları aşağılar mı?

"İslamiyet kadını aşağılamaz. Dünyanın her yerinde kadına bakış değişmektedir. Bunun din ile alakası olduğunu sanmıyorum. Ben Müslüman kimliğim ile karşınızdayım, fakat ben benim. Müslümanları temsil etmiyorum. Kimse tek başına bir dini toplumu temsil edemez."

Sonuç

abc.net'in haberine göre iki farklı görüşten ve dinden insanın karşı karşıya gelerek birbirlerine istedikleri soruyu sorması memnuniyetle karşılandı. İki kadın, birbirlerine karşı bakış açılarını değiştirdiklerini söyledi. Mobinah'a göre bu nedenle insanlar ile yüz yüze konuşmak, sosyal medya üzerinde tartışmaktan çok daha etkiliydi. Kerne ise Mobinah gibi bir Müslüman kadının açıklamalarını duymaktan çok etkilendiğini söyledi. Daha önce bir Müslüman ile konuşmadığını söyleyen Kerne, eskisi kadar katı olmadığını vurguladı.