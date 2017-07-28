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Müslüman isimlerini yasaklamaya başladılar

Tacikistan Adalet Bakanlığı ülkenin yerli halkı olan Taciklerin yeni doğan çocuklarına verilecek 6 bin isim listesini evlendirme dairelerine gönderdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:49
Müslüman isimlerini yasaklamaya başladılar

Adalet Bakanı Yardımcısı Hakim Mirsayzod, bu isimlerin yeni doğan çocuklarına doğum belgeleri almak isteyen velilere önerileceğini açıkladı. Yeni evlenen ve çocuk sahibi olan çiftler işaretlenen adlar arasından çocuğuna isim seçecek.

Dünya Bülteni’nin naklettiğine göre Hakim Mirsayzod yaptığı açıklamada, "Ebeveynler bu önerilen isimlerden birini kabul etmedikleri taktirde kendi önerdikleri isim ile özel bir komisyona başvuracaklar. Bu komisyon çocuğa anne babasının çocuklarına vermek istedikleri ismin verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir” dedi.

Tacikistan'da yaşayan yabancı ülke vatandaşları bu isim listesine uymayacak ve çocuklarına kendi istedikleri ismi seçebilecek.

Ülkede katı millileştirme politikalarına giden Tacikistan yönetiminin çocuk isimleri genelgesinin mahiyeti bilinmiyor ancak yasak kapsamına alınan isimlerin Rusça ve ayrıca İslami çağrışım yapan isimler olduğu tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:49
  1. tacikistan
  2. Adalet Bakanı Yardımcısı Hakim Mirsayzod
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