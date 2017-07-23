Müslüman esnafa saldırı: Linç ettiler!

Hindistan, Maharaştra eyaletinde gerçekleşen feci olayla sarsıldı. Bölgedeki bir Müslüman esnaf çevredeki kişilerce linç edilerek öldürüldü.



Geçtiğimiz günlerde gündüz vakti Refiuddin Şeyh isimli Hindistanlı esnaf, dükkanının önünde saldırıya uğradı. Sayısı 10'u aşan saldırganların el yapımı bir tabanca, tahta sopalar, bıçak ve kılıçlarla gerçekleştirdiği saldırıda Refiuddin Şeyh feci şekilde can verdi.

Saldırının 'mafya hesaplaşması' olduğu ifade edilirken, Refiuddin Şeyh'in Müslüman olduğu için lince maruz kaldığı da iddialar arasında.



Müslümanlara karşı taraflı bir yayın politikasına sahip olan Hint medyasının yaşanan hadiseyi rakip mafya grupları arasında yaşanan olağan bir hesaplaşma olarak lanse ettiği ileri sürülüyor.



Öte yandan Hindistan'daki Müslümanların ırkçı ve İslam karşıtı milis grupların saldırılarına sıklıkla hedef olduğu biliniyor.

176 milyonu aşkın Müslüman nüfusu ile Hindistan (nüfusun %14.4’ünü), Endonezya ve Pakistan’dan sonra dünyanın üçüncü büyük Müslüman ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.



Hindistan'da devlet desteğiyle oluşturulan milis gruplar, Keşmir başta olmak üzere birçok bölgede Müslümanlara karşı sistemli saldırılar düzenliyor.



İslam karşıtı Hint gruplar, Müslümanları “Moğol istilacıların çocukları” olarak niteleyerek hedef gösteriyor. M.S. 7 yüzyılda Müslümanlar Hindistan’a istilacılar olarak değil, tüccarlar olarak gelmiş olsa da, hakim olan nefret söylemi içinde bir çok yanlış bilgiyi de barındırıyor.



Birçok tarihçiye göre Hint sahillerine Müslümanları taşıyan ilk gemi M.S.630 yılı gibi eski bir tarihte görüldü. Bu Müslüman grubun amacı ise ticaret değil dinlerini yaymaktı.

1947 bağımsızlık sonrası baş gösteren Hindu-Müslüman savaşında milyonlarca insan öldü. Pakistan devleti, iş adamı, memur, üst düzey meslek sahibi Müslümanları ülkesine kabul ediyordu. Hindistan’da kalanlar ise dükkan sahipleri, günlük yevmiyeli çalışanlar, marangozlar, şöförler ve tarım işçileri olup Hindu milislerin saldırılarına karşı korumasızdılar.

1992 yılında 16. yüzyıla ait Babri Mescit (Babür Mescidi) arazisi ayaklanan Hindularca işgal edilmiş ve tarihi cami yıkılarak yerine Hindu tanrısı Ram için bir tapınak yapılmak istenmişti. Yaşanan olaylar sırasında Müslümanlar hedef olmuş ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti.



27 Şubat 2002 yılında gerçekleşen olayda ise Müslümanlar büyük bir katliam yaşadı. Gujarat'ta bir trende çıkan yangında 58 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, İslam karşıtı Hindu gruplar olayın Müslümanlar tarafından yapıldığı dedikodusunu yaydı. İddiaların yayılması üzerine 2 bine yakın Müslüman öldürüldü, 150 bin Müslüman evlerinden sürüldü, kadınlara tecavüz edildi ve diri diri yakma hadiseleri gerçekleşti.

Geçen ay, 16 yaşındaki Junaid Khan ismindeki Müslüman genç, Delhi’den Mathura’ya doğru giden bir trende saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Öldürülme gerekçesi ise, çantasında sığır eti taşıdığı iddiasıydı.



Katliamı Hindistan Halk Partisi’nin milisleri gerçekleştirmişti.



2015'ten günümüze kadar ülkede onlarca Müslüman inek tartışmaları nedeniyle öldürüldü.

Mepa News