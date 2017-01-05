Müslüman esnaf parası olmayana bedava veriyor

Kanada'nın Montreal kentinde lokantası olan Müslüman bir işletmeci, parası olmayanlara ücretsiz yemek veriyor.

ÜCRETSİZ YEMEK VERİYOR

Ste-Catherine Street West ve Mackay caddelerinin köşesindeki küçük bir lokantanın sahibi olan Yahya Hashemi, işletmesinin kapısına İngilizce ve Fransızca astığı notla parası olmayanlara ücretsiz yemek vereceğini duyurdu.

GÜNDE 4-5 KİŞİ YARARLANIYOR

Ülkede sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Hashemi, Kanada basınına yaptığı açıklamada, günde ortalama 4-5 kişinin ücretsiz yemek servisinden yararlandığını söyledi.

"MALİYETİNİ HESAP ETMEDİK"

Uygulamanın yaklaşık 5 aydır sürdüğünü belirten Hashemi, ücretsiz yemek servisinin maliyetini bile hesap etmediklerini dile getirdi.

"AÇ OLANI DUYURMAK İNANCIMIZ GEREĞİ"

Hashemi, "Aç olanı doyurmak inancımızın gereği. Ayrıca bu ülke bize çok şey verdi, biz de Kanada'ya bir şeyler vermek istedik." dedi.

KATKI İÇİN PARA BAĞIŞLAYAN DA VAR

Yahya Hashemi, lokantasındaki uygulamaya, yemek yemeye gelen bazı müşterilerin de katkıda bulunduğunu bildirdi.

"BİR SONRAKİ BENDEN OLSUN"

Müşterilerinden bazılarının, "Bir sonraki benden olsun." diyerek 20, 30 hatta 50 dolar ilave ödeme yaptığını aktaran Hashemi, "Buraya gelip, 'Param yok' diyen hiç kimseyi giyimi kuşamıyla ve hiçbir şekilde sorgulamıyoruz. Parası olmayan kim olursa olsun, yemeğini yiyor ve gidiyor." diye konuştu.