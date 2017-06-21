Müslüman diye katledildi
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax kentinde arkadaşlarıyla birlikte camiye giderken bir kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Nabra Hassanen’in katil zanlısı tutuklandı.21 Haziran 2017 Çarşamba 01:28
Ancak polis, cinayetin nefret suçundan değil yol tartışmasından kaynaklandığını açıkladı. Nabra’nın babası Mohmoud Hassanen ise kızının Müslüman olduğu için öldürüldüğüne ‘yüzde 100 inandığını’ söyledi.
Polisin verdiği bilgilere göre Nabra ve arkadaşları 15 kişilik bir grup halinde camiye doğru yürüyordu. Gruptan bisikletli bir erkekle, araç süren Darwin Martinez Torres (22) ile yol tartışmasına girdi.