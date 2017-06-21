Müslüman diye katledildi

Ancak polis, cinayetin nefret suçundan değil yol tartışmasından kaynaklandığını açıkladı. Nabra’nın babası Mohmoud Hassanen ise kızının Müslüman olduğu için öldürüldüğüne ‘yüzde 100 inandığını’ söyledi.

Polisin verdiği bilgilere göre Nabra ve arkadaşları 15 kişilik bir grup halinde camiye doğru yürüyordu. Gruptan bisikletli bir erkekle, araç süren Darwin Martinez Torres (22) ile yol tartışmasına girdi.