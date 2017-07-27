Müslüman beyinlerin göçünü engellemeliyiz

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Külliye’de düzenlenen “İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam çoğrafyasına birlik çağrısı yaptı. İslam medeniyetinin özünün kardeşlik, dayanışma, bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi kenetlenme olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kültürel, siyasi, mezhebi veya etnik farklılıklarımız bizim handikabımız değil en büyük zenginliğimiz, en önemli imkanımızdır” dedi. Müslümanların ancak kardeş olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Sınırların aramıza girmesine, mesafelerin bizi birbirimizden koparmasına asla izin veremeyiz” diye konuştu.

GİDEN NESİL GERİ GELMİYOR...

Gençlerin kendi ülkelerinden parlak bir gelecek göremedikleri için Batı’ya yöneldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çoğu zaman okullarını bitirenler ana vatanlarına dönmüyor, eğitim aldıkları yerlerde kalıyorlar. Bu durumda alıştıkları hayat standardından vazgeçememe gibi sebepler mutlaka etkilidir. İlmi ve fikir hayatımızın çölleşmesine yol açan bu beyin göçünü önleyecek tedbirleri bir an önce hayata geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

PEYGAMBER “ÖNCE İLİM” DEMİŞ

Eğitimin önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “İslam dünyasında soran, sorgulayan, geleceğe dair iddiaları olan bir nesil yetiştirmekte gereken başarıyı gösteremediğimizde ortaya geçici hevesler peşinde koşan bir nesil çıkıyor. Kendine özgü eğitim sistemlerini geliştiremeyen milletlerin istikbali tayin edemeyecekleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. En büyük görev üniversitelerimize düşüyor. Mescide gittiğinde zikir meclisinden önce ilim meclisine oturmuş bir Peygamberin ümmeti olarak, İslam dünyasının yükselişini inşallah üniversitelerden başlatacağımıza inanıyorum.”

YARDIMCI DOÇENTLİK SAÇMALIĞI

Yardımcı doçentliğin kaldırılmasını YÖK Başkanı Saraç’tan ve rektörlerden rica eden Erdoğan, şunları söyledi: “Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bu, gerçekten ilmiye sınıfına bir paravan, engel oluşturuyor. Bunu aşmamız lazım ve aşacağımıza inanıyorum.”