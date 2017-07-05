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Müslüman belediye başkanını görünce şok oldu!

Hollanda'da, İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, bir Müslüman'ın belediye başkanı olmasına karşı çıktı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:16
Müslüman belediye başkanını görünce şok oldu!

Geert Wilders, Arnhem Belediye Başkanı'nın hastalık sebebiyle  görevi bırakması üzerine İşçi Partisi (PVDA) eski milletvekili Fas asıllı Ahmed Marcouch'un belediye başkanı olması yönünde verilen karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

KENTİ İSLAMLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR 'SUÇLAMASI'

Wilders, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye hayran olan Marcouch'un, Amsterdam'da Slotevaart bölgesinde ilçe belediye başkanı olduğu dönemlerde kenti İslamlaştırmak için çalıştığını iddia etti.

"BU ADAM POLİSİN BAŞÖRTÜSÜ TAKMASINA OLUMLU BAKAN BİRİSİ"

Kararı çarşamba günü Arnhem Belediyesi önünde protesto edeceğini paylaşan Wilders, "Bu adam polisin başörtüsü takmasına olumlu bakan birisi. Düşünsene belediye başkanı olunca polisinde üstünde olacak. Bu bir rezalet. Bence Arnhem yerine Fas'ın başkenti Rabat'a belediye başkanı olması daha uygun olur. Ülkemizi geri almalıyız" dedi.

Aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders, İslam ve yabancı karşıtı söylemleri ve İslam dini hakkındaki nefret dolu ifadeleriyle tanınıyor. Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:16
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