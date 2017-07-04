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Müslüman belediye başkanı ırkçıyı gerdi...

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders, Fas asıllı Marcouch'un belediye başkanı olması kararını protesto edeceğini söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 23:38
Müslüman belediye başkanı ırkçıyı gerdi...

Wilders, Arnhem Belediye Başkanı'nın hastalık sebebiyle görevi bırakması üzerine İşçi Partisi (PVDA) eski milletvekili Fas asıllı Ahmed Marcouch'un belediye başkanı olması yönünde verilen karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Wilders, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye hayran olan Marcouch'un, Amsterdam'da Slotevaart bölgesinde ilçe belediye başkanı olduğu dönemlerde kenti İslamlaştırmak için çalıştığını iddia etti.

Kararı çarşamba günü Arnhem Belediyesi önünde protesto edeceğini paylaşan Wilders, "Bu adam polisin başörtüsü takmasına olumlu bakan birisi. Düşünsene belediye başkanı olunca polisinde üstünde olacak. Bu bir rezalet. Bence Arnhem yerine Fas'ın başkenti Rabat'a belediye başkanı olması daha uygun olur. Ülkemizi geri almalıyız." dedi.

Aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders, İslam ve yabancı karşıtı söylemleri ve İslam dini hakkındaki nefret dolu ifadeleriyle tanınıyor.

Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:38
  1. Wilders
  2. İşçi Partisi
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