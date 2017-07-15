Müslüman alimlerden Kudüs açıklaması

Yurtdışındaki Filistin Alimler Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılarak burada namaz kılınmasına izin verilmemesi, İslam ümmetinin tamamına karşı işlenmiş bir suç ve tehlikeli bir ihlaldir.” ifadesine yer verildi.

Kutsal değerlerin korunması için üzerine sorumluluk düşen yöneticiler ve mescitle ilgili bazı görevleri üstlenen Ürdün başta olmak üzere Müslümanların bu suçla mücadele için omuz omuza vermesi istenen açıklamada, gelecek cuma gününün “Aksa İçin Kızgınlık Cuması” ilan edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yayımlanan açıklamada ise Mescid-i Aksa’nın işgalci İsrail tarafından ibadete kapatılması “suç” olarak nitelendirildi.

İslam dünyasının sessizliğinin kınandığı açıklamada, “Ümmet bu hâlde olmasaydı, işgalci düşmanla saf tutan bazı siyasiler olmasaydı siyonistler bu suçu işlemeye cesaret edemezdi.” değerlendirmesi yapıldı.

Birliğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği de bu gibi “tehlikeli” adımların, işgal altındaki bölgedeki olayları daha da büyütebileceği uyarısında bulundu.

Aksa’nın yeniden ibadete açılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Karadaği, “bahanesi ne olursa olsun ibadetin önüne engel konulmasının kabul edilemeyeceğini ve buna sessiz kalınamayacağını” kaydetti.

Karadaği, uluslararası topluma da İslam’ın simgesi hâline gelen Aksa’ya yönelik bu tutumu protesto etmesi için çağrı yaptı.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci polisin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve işgalci İsrail’e bağlı Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün dün Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İşgalci İsrail polisi ayrıca Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapatmış, şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak surların 100 metre kadar ilerisine demir barikatlar kurmuştu.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif’i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kılmıştı.