Müslüman alimlerden Afrin Operasyonu'na destek!

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE'NİN HAKKIDIR'

UMAD'ın harekata ilişkin yayımladığı bildiride, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatı sınırında bulunan Afrin bölgesinde yuvalanan ve dış destekle Türkiye için bir tehdit halini alan terör örgütlerine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir hakkıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunu terörle mücadeleye yönelik kararlarına ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkına dayandığı belirtilen bildiride, harekatta yer alan kahraman askerlerin muzaffer olmaları dileğinde bulunuldu.

'MAZLUM DÜNYA İÇİN UMUT IŞIĞI'

Bildiride, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların bir an önce sona ermesi ve kardeşlik zemininin oluşturulmasının ortak dilek olduğu vurgulanan bildiride, "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Müslümanların aralarında çıkan problemlerinin çözümü için kendi mekanizmalarını kurup işletmesi ve gayrimüslimlerin oyununa gelinmemesi temennimizdir." ifadesine yer verildi.