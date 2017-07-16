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Müslüman Alimler Bağcılar’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbetlerine Katıldı

Bağcılar Belediyesi’nin hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında düzenlediği programın 4’üncü gününde özel misafirler ağırlandı. Filistin, Ürdün, Mısır ve Lübnan'ın aralarında bulunduğu 15 ülkeden 180 Müslüman alim katıldıkları etkinlikte Kur’an-ı Kerim okuyup Türkiye için dua etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 11:52
Müslüman Alimler Bağcılar’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbetlerine Katıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Destanı Etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Programın 4'üncü gününde binlerce ilçe sakini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı önderliğinde kortejler halinde yürüyerek Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik alanında bir araya geldi. Yaklaşık 10 bin Bağcılarlının katıldığı programda İstanbul Vali yardımcısı ve Kaymakam Vekili Osman Ateş, AK Parti Bağcılar ilçe başkanı İsmet Öztürk, ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Yılmaz,  ilçe Müftüsü Musa Uzun ve 15 Temmuz  Gazileri de vardı. 
Çifte sela ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Başkan Çağırıcı, "Bu alana teşrif eden herkesi kutluyorum.  Rabbim inşallah bu nöbetlerimizi herkesin sevap hanesine yazsın.  İnşallah bu nesilleri güzel yetiştirdikçe Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzları göstermeyecek. Tüm temennimiz bu. İkinci bir emir gelene kadar nöbetlerimize devam edeceğiz.  Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.  Gazilerimize de hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

" GECEDE ÖZEL KONUKLAR VARDI"

Kudüs sempozyumu için ülkemizde bulunan Müslüman Alimleri Birliği üyeleri etkinliklere katıldı. Filistin, Ürdün, Mısır ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden 180 alim halkı selamladı. Birliğin başkanı Şeyh Abdullah Bakari Kuran okudu. Hem müslümanlar hem de Türkiye için dua edildi.

"RABBİM BİZİ KORUSUN"

Kuzey Lübnan Belediye Başkanı Şeyh Mustafa Garra konuşmasında "Ecdat zalime karşı mazlumların yanında oldu. Rabbim bizi korusun ve birliğimizi daim etsin" dedi.


Programda öğrenciler arasında düzenlenen" öğrenci gözüyle 15 Temmuz" konulu şiir,  resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi. Ayrıca gecede gazilerin 15 Temmuz konuşmaları, türküler, şiirler ve 15 Temmuz Destanı'nı anlatan tiyatral canlandırma yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 11:52
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