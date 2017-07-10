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Müslüman aileye 'sınıf fotoğrafı' tazminatı

Mahkeme, Müslüman iki kardeşin izinli olduğu gün sınıf fotoğrafı çekimi düzenleyen okulun, kardeşlere toplamda 500 avro tazminat ödemesine karar verdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
Müslüman aileye 'sınıf fotoğrafı' tazminatı

Hollanda'da mahkeme, Lahey kentindeki Maria Montessori İlkokulu'nu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda izinli oldukları için sınıf fotoğrafı çekimlerine katılamayan iki Müslüman öğrenciye tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, okulun, fotoğraf çekimlerinin yanlışlıkla bayram gününe denk geldiğine ve katılamayan öğrenciler için daha sonra farklı bir gün ayarlandığına yönelik savunmasını reddetti.

Okulun sınıf fotoğrafı çekimleri için değil, bireysel fotoğraflar için alternatif sunduğuna işaret eden mahkeme, okulun Müslüman çocukların izinli olduğu gün sınıf fotoğrafı çekimi düzenleyerek öğrenciler arasında ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Mahkeme, eşitlik yasasına aykırı uygulaması nedeniyle okulun, iki kardeş öğrenciye toplamda 500 avro tazminat ödemesine karar verdi.

İki kardeşin ebeveynleri, Kurban Bayramı'nda izinli olan çocukları sınıf fotoğrafı çekimlerine katılamadıkları için okula 10 bin avroluk tazminat davası açmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
  1. Kurban Bayramı
  2. Hollanda
  3. Lahey kenti
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