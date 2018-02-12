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Müslim'in başına konan ödül açıklandı!

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesine terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim'i de ekledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:11
Müslim'in başına konan ödül açıklandı!

İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, griye 89 isim eklendi. Terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu kırmızı listeye PYD Lideri Müslim">Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. Müslim, 4 milyon TL ödülle aranıyor. Müslim'in adı geçen hafta tartışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun PYD'yi terör örgütü ilan etmediğini söylerken; Kılıçdaroğlu grup toplantısında yanıt vermişti. PYD Lideri Müslim'in bir mahkeme tarafından terör örgütü lideri olarak tanımlandığı halde AKP hükümeti tarafından ağırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası, CHP milletvekili Mahmut Tanal Erdoğan'ın da aralarında olduğu AKP yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

URAL VE ERDAL DA VAR

Suriye’de Esad saflarında savaşan THKP-C Acilciler Lideri Mihraç Ural’ın aranma kategorisi kırmızı listeye yükseltildi. 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listede solcu terör örgütlerinden 28, bölücü terör örgütlerinden 89, dinci terör örgütlerinden 9, FETÖ/ PDY’den 10 kişi bulunuyor.Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL...

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:11
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. PYD Lideri Salih Müslim

YORUM YAZ

  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti7 dk önce
    Bu pi.. penceminden tutup Avrupa'dan getirecek bir yiğit çıkar inşaallah .Avrupalı bir kâfir kimsede ödül avcısı da getire bilirFakat getiren müslüman olsa güzel olur.Biri çıkacak
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