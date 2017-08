Müslim ve Kandil’de operasyon korkusu

ÖMER FARUK ŞAHİN/

Geçtiğimiz günlerde Afrin’de binlerce terör destekçisinin PKK’lı Terörist başı Öcalan’ın hapiste olmasını protesto etmesi ile gündeme gelen ve terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin’e olası operasyon sinyali PYD lideri Salih Müslim’i korkuttu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Terör koridoruna müsade etmeyiz” açıklamalarının ardından bölgede büyük bir endişe oluştu. Bu ifadelerin ardından konuşan PYD lideri Müslim, “Afrin’e yönelik saldırı olursa sert kayaya çarparlar. Afrin, sonuna kadar direnecektir” ifadelerini kullandı.

AFRİN’DE TOPLANIP

PROTESTO YAPTILAR

Fırat Kalkanı harekatı ile Türkiye’nin güney sınırında terör örgütü PYD tarafından kurulmak istenen oluşuma izin vermeyen Türkiye’nin bu hamlesinin ardından, bölünen terör bölgesinin batısında kalan Afrin’e yönelik operasyon gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Afrin’de toplanarak terör örgütü elebaşı Öcalan’ın serbest kalmasına yönelik protesto düzenleyen, PYD/YPG sempatizanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile hüsrana uğradı.

MÜSLİM’İN PAÇALARI TUTUŞTU

Ürdün dönüşü uçakta gazetecilere “Terör koridoruna müsâde etmeyiz. Afrin’de Türkiye’ye müzahir Kürtler de var, oralarda terörün baskın çıkma ihtimali olursa, gözümüzü karartırız” şeklinde açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri, PYD lideri Salih Müslim’i korkuttu. Operasyonun gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan terör örgütü lideri Müslim, “Afrin’e yönelik saldırı olursa sert kayaya çarparlar. Afrin, sonuna kadar direnecektir” ifadelerini kullandı. ABD’nin silah desteği ile ayakta kalan Müslim’in bu açıklamayı yapması ‘ABD’ye güveniyor’ yorumlarına neden oldu.

PKK'da telaş başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi, güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği hava destekli başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’da çığlıklar atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Ankara’da temaslarda bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin “PKK’ya Kandil ve Sincar’da operasyon düzenleyelim” teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ürdün ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar PKK’yı paniğe sevk etti. Örgütün elebaşılarından Duran Kalkan PKK yanlısı NewsChannel ve yandaş ajanslarına açıklamalar yaparak operasyonun tehlikesine dikkat çekti.

ORTAK OPERASYON

HER AN OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak operasyonun başarılı sonuçlar vereceğini belirterek, “Sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı, İran’la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde” diyerek harekatın her an başlayabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan İran’ın da PKK ile mücadelesinin yıllardır devam ettiğini belirterek, “Çünkü PKK terör örgütünün İran’daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran’a da bizlere de verdikleri zararlar var ” açıklamasında bulundu.

kandil’de büyük korku

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları Kandil’de büyük bir korkuya neden oldu. Hemen bir açıklama yapan örgütün elebaşılarından Kalkan, İran’ın oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi. Terörist başı Kalkan, “İran yönetimi gerçeği görmeli. Türkiye’nin oyununa gelmemeli. Böyle bir harekat İran’a zarar verir” diye konuştu. İran’ı tehdit etmeyi de ihmal etmeyen Kalkan, İran yönetimi bunu görmelidir. Böyle bir saldırının İran’ın ne kadar çıkarına olacağını iyi hesap etmelidir” dedi. Terörist başı Kalkan, İran Türkiye ilişkilerine de dikkat çekerek, “Birbirlerine muhtaçlar ama rakiptirler de. Her cephede mücadele halindedirler. Onları bir araya getiren etkenler oluyor. Bu dönemde onları bir araya getiren bölgesel ve küresel gelişmeler var. Her iki güç de bölgede statükoculuğu temsil ediyorlar” diye konuştu.