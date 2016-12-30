Cloudflare

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

Terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye’deki ateşkes anlaşmasına katılmak için davet almadıklarını söyledi.

Müslim: Kimse bizi davet etmedi!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:36
Bu haber 31.788 kez okundu

“Biz dahil edilmedik” diyen terör örgütü PYD lideri Müslim, “Kimse bizden ateşkese katılmamızı istemedi çünkü bölgedeki ülkeler, Kürt ulusunun varlığını reddediyor” ifadelerini kullandı.

Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını duyuran Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve Türkiye ile birlikte sürecin garantörleri olacaklarını ifade etmişti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada da ülke genelindeki ateşkesin bu gece yarısı başlayacağı belirtilmişti. Ateşkes, DAEŞ ve Fetih el Şam Cephesi'ni kapsamayacak.

 

 
EtiketlerSalih MüslimSuriye
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Süleyman

Resul ismiyle yorum yapan herif Salim MÜSLİM kominist koministte din taşımaz git biraz oku

Cevapla

resul

Mesajlara yorumculardan kimisi muslime yahudi kafir it gibi kelimeler yazdılar eğer yorumcular siz musulman iseniz bu hadise kulak veriniz Hz Resulullah mealen soyle buyurur kim birisine yahudi Hıristiyan kafir gibi kelimeler söylerse o adam gerçekten öyle ise tamam oyle degilse soyleyen kendisi yahudi Hıristiyan kafir olyor. Kimse kimsenin kalbini bilmiyor. Ama ırkçılık gözlerinizi kör etmiş kulaklarınizi sağır etmis yaşasın cehennem Zalimlere. 

Cevapla

Murat Çalışkan

Sen kendini ne zannediyon acaba çok merak ediyorum?

Cevapla

Onur

 amerika kullandi seni atti esad kullandi atti iran kullandi atti sen hangi derenin itisinki cagirilmadik diyosun. Utanmadan bide kurtulusunun varliginin inkar edildigini soyluyosun kurtlere kurban ol seni ermeni kirmasi kopek. Gerci domuzdan kurban olmaz mundar it. Sizin gidecek yeriniz yok artik.

Cevapla

Akın akın

 sıkışan, kürt ulusu diyor.sen kürtmüsün soysuz..

Cevapla

Inanir

Seni öyle günler bekliyo ki ağzına devlet kelimesi bile almayacaksın lan gavur seni inek gibi kullandılar anlamadimki salakk

Cevapla

Hikmet

Git sabine kuyruk sallaBir parça kemiği kapKürt milletini de ikidebir ağzına almaSoysuz

Cevapla

Murat

Amerika. Uşak. Terörisler. Amerikan. Köpeği.Siniz.Siz. Kürt. Halkinin. Düşmanisiniz.Amerika. Kullanir. Atar.

Cevapla

Ahmet

Kürd sözü ağzına bile yakışmıyor. O şerefli milleti ağzına alma sen teröristsin köpek

Cevapla

muzaffer

Ulan senin tipin ayni yahudiye benziyor. Seni niye davet etsinler. Masaya oturan Turkiye heyetinde kürt kokenli musluman abilerimiz var zaten yahudi kirmasi.

Cevapla

Osman Türk

Sen kimin itisin de davet alacaksin ki ?Seni kullanan kullaniyor, son kullanma tarihin geçince ne yaparlar, orasini düsün.

Cevapla

Beto

Eee..simdi anladin dimi bir KAHPE gibi kullanildigini..!!??ALMAN medyasi da yavas yavas size karsi "pozitif" durusunudadegistirmeye basladigina göre..daha beter olmanizi dilerim Salih..abini kendine örnek alsaydin keske..!!!

Cevapla

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözlerTrump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım…

İran destekli yabancı teröristler yine sahnedeİran destekli yabancı teröristler yine sahnede

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında…

Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… SaldırdılarDünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar

Önceki gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor.…

299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları…

Ateşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğizAteşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Suriye'deki ateşkes mutabakatını BMGK'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı…

Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş…

'Musul'a sadece Türkiye girebilir''Musul'a sadece Türkiye girebilir'

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun,…

Bu da korkak hırsız!Bu da korkak hırsız!

Almanya'da yaşanan olayda ATM'den para çeken kişinin cebinden cüzdanını çalan…

Trump: 1 milyon oy iptal!Trump: 1 milyon oy iptal!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Başkan seçilen Donald Trump, milyonlarca…