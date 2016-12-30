Müslim: Kimse bizi davet etmedi!

“Biz dahil edilmedik” diyen terör örgütü PYD lideri Müslim, “Kimse bizden ateşkese katılmamızı istemedi çünkü bölgedeki ülkeler, Kürt ulusunun varlığını reddediyor” ifadelerini kullandı.
Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını duyuran Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve Türkiye ile birlikte sürecin garantörleri olacaklarını ifade etmişti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada da ülke genelindeki ateşkesin bu gece yarısı başlayacağı belirtilmişti. Ateşkes, DAEŞ ve Fetih el Şam Cephesi'ni kapsamayacak.