Muslera'ya özel eldiven

Sol el serçe parmağında kırık olan Fernando Muslera'nın Konyaspor ile oynanacak mücadeleye iki parmağını içine alacak şekilde hazırlanan özel eldivenle çıkacağı açıklandı.

Muslera'ya özel eldiven
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:08
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Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında sol el serçe parmağında kırık tespit edilen kaleci Muslera ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, Uruguaylı kalecinin ligin 17. haftasında Konyaspor'la oynanacak maça özel eldivenle çıkacağını söyledi.

Nazifoğlu'nun Muslera ile ilgili açıklaması şöyle;

  • "Muslera'ya özel eldiven yapıyorlar. İki parmağı içine alacak şekilde 4 parmaklı olacak. Konya maçında oynayacak"











(Yeni Şafak)
 
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