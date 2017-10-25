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Muslera'ya İngiliz devi talip oldu.Tam 38 milyon TL...

6 yıldır Galatasaray'da forma giyen ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera'ya İngiliz devi talip oldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 02:18
Muslera'ya İngiliz devi talip oldu.Tam 38 milyon TL...

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın peşinde düştü.

Ocak ayında kaleye güçlü bir takviye yapmak isteyen Newscastle'da Real Sociedad kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasaraylı Fernando Muslera listede.

İki oyuncu için de izleme ekibi gönderen Rafa Benitez'in ilk önceliği 25 yaşındaki Rulli.

Fakat Rulli'nin en az 15 milyon  poundluk değeri transferi zorlaştırırken, Muslera'ya biçilen değer ise 8 milyon pound (9 milyon euro).

Benitez'in Muslera'yı istemesinin en büyük nedeninin hem milli takım hem kulüpler düzeyinde son derece tecrübeli olması.

Ocak'ta kesin olarak kaleci isteyen Benitez'in Rulli olmazsa Muslera'yı kesin olarak kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

 

Kaynak:Skorer

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 02:18
  1. Muslera
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  3. NewcastleUnited
  4. Rafael Benitez
  5. Galatasaray
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