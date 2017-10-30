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'Muslera'ya 6 maç ceza verilmeli'

Yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın Trabzonspor maçında hakem Halis Özkahya'ya küfür ettiğini iddia etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:55
'Muslera'ya 6 maç ceza verilmeli'

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Uruguaylı kalecinin Halis Özkahya'ya küfür ettiğini iddia etti.

Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın Muslera'ya da verilmesi gerektiğini savunan Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın açıklamaları şöyle;

"Bu küfürden dolayı Athletic Bilbaolu oyuncuya kırmızı kart göstermiştim"

"Geçen hafta Caner Erkin'in belinden su aldım kimsenin gıkı çıkmadı. Caner'e ettiği küfrün hesabını sorduk. Bu hafta da Muslera yabancı dilde küfür ediyor. Bunun görüntüleri var ve bakalım Muslera'ya ceza verilebilecek mi? Geçen hafta Caner Erkin'in ettiği küfrün aynısını Muslera da etti. Yayıncı kuruluşa bakın, 28. dakikada Muslera hakeme küfür ediyor. Herkes bu pozisyonu izlesin, ben o cümleyi biliyorum. 24 yıl önce bu laftan dolayı Athletic Bilbaolu futbolcuyu oyundan attım Caner Erkin, 6 maç ceza alıyorsa Muslera'da 6 maç ceza almalıdır. Buradan TFF'ye sesleniyorum görüntüleri izleyin ve cezayı verin."

Hatırlanacağı üzere TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaparak artık yayıncı kuruluş görüntülerinin de delil olarak kabul edilebileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 19:55
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Caner Erkin

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