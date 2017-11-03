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Muslera şoku...Kadroya alınmadı

Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın hazırlık maçları kadrosuna alınmadı.

03 Kasım 2017 Cuma 02:09
Muslera şoku...Kadroya alınmadı

Uruguay Milli Takımı'nın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Fernando Muslera dahil edilmedi.

Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, eşi Patricia Callero'nun doğum yapacak olmasından dolayı milli takım kadrosunda yer almıyor.

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ni ikinci sırada bitirerek Rusya bileti alan Uruguay, turnuva öncesinde hazırlık maçları yapacak

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 02:09
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