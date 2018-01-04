Muslera o isimleri takip etti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in ABD'den İstanbul'a dönmesiyle hız kazanırken, kısa sürede takıma takviye yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, transferler için sabırsızlanırken, Fernando Muslera'dan taraftarlara heyecanlandıran bir hamle geldi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Emre Mor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ve Emre Mor'a ilgisi bilinirken, Muslera'nın bu hareketi bazı taraftarları umutlandırdı.



Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Şükrü Hanedar da galatasaray iel adı geçen Patrice Evra'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.



