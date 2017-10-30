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Çakar: Muslera küfür etti, ceza verebilecek misiniz?

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:48
Çakar: Muslera küfür etti, ceza verebilecek misiniz?

Beyaz TV yorumcusu Çakar, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çakar, şunları söyledi:

"Geçen hafta Caner Erkin'in belinden su aldım kimsenin gıkı çıkmadı, ettiği küfürün hesabını sorduk. Bu haftada Muslera yabancı dilde küfür ediyor. Bunun görüntüleri var ve bakalım Muslera'ya ceza verilebilecek mi?

Geçen hafta Caner Erkin'in O.Ç küfürünü Muslera da etmiştir.

beIN Sports'a bakın, 28. dakikada Muslera hakeme küfür ediyor. Herkes bu pozisyonu izlesin, ben o cümleyi biliyorum hakemken bu cümleyi duymuştum.

Caner Erkin, 6 maç ceza alıyorsa Muslera'da 6 maç ceza almalıdır. Buradan TFF'ye sesleniyorum görüntüleri izleyin ve cezayı verin."

UĞUR DEMİROK'A SERT TEPKİ: SEN TRABZON'U DA SATARSIN

Öte yandan Ahmet Çakar, Trabzonsporlu futbolcu Uğur Demirok'un "Her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek" sözlerini de değerlendirdi.

Çakar şöyle konuştu: "Uğur Demirok, sana geçmişte ekmek yediğin yere ihanet etmek yakışıyor mu? 2 maç daha kaybetseniz küme düşme potasına giriyordunuz.

Şimdi çıkmış kazandınız diye Galatasaray'ı küçümsüyorsun. Sen yarın Trabzonspor'dan ayrıldığında Trabzon'u da satarsın."

Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Slovak orta sahası Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı hareket için ise "Bero'nun pozisyonu net kırmızı kart çünkü direkt kırmaya gidiyor" yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:48
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  2. uğur demirok
  3. muslera
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