Muslera gidiyor mu?

The Sun gazetesinin iddiasına göre; Newcastle United'ın İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, kadrosunda Muslera'yı katmak istiyor.

Takımın as kalecisi olan 31 yaşındaki Rob Elliot'tan memnun olmayan Benitez'in yönetime iki kaleci sunduğu belirtildi. Benitez'in listesinde Real Sociedad'ın 25 yaşındaki Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasara'yın başarılı filebekçisi Fernando Muslera olduğu kaydedildi.

9 MİLYON EURO

Newcastle'ın Rulli için 17 milyon euro, Fernando Muslera için ise 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Arjantinli kalecinin bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.

Premier Lig'de 9 maçta 8 gol yiyen Newcastle United, topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.