Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muslera gidiyor mu?

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

24 Ekim 2017 Salı 20:43
Muslera gidiyor mu?

The Sun gazetesinin iddiasına göre; Newcastle United'ın İspanyol teknik direktörü Rafael Benitez, kadrosunda Muslera'yı katmak istiyor.

Takımın as kalecisi olan 31 yaşındaki Rob Elliot'tan memnun olmayan Benitez'in yönetime iki kaleci sunduğu belirtildi. Benitez'in listesinde Real Sociedad'ın 25 yaşındaki Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ve Galatasara'yın başarılı filebekçisi Fernando Muslera olduğu kaydedildi.

9 MİLYON EURO

Newcastle'ın Rulli için 17 milyon euro, Fernando Muslera için ise 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Arjantinli kalecinin bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.

Premier Lig'de 9 maçta 8 gol yiyen Newcastle United, topladığı 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:43
  1. muslera
  2. galatasaray
  3. gs
  4. Newcastle United
  • Cevat terimCevat terim10 sa önce
    Cok az en az 18 milyon eder
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat… Böyle gittiler
  1. Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat…..
  2. Darbenin kod adı: Kapadokya
  3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…..
  4. 6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe..
  5. Cumhurbaşkanı’ndan Gökçek’e: 2. Kez..
  6. Gökçek sonrası ne olacak? İşte yerine..
  7. Türk askerinin bir diğer adı neden..
  8. İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı..
  9. Annesini ve kardeşini rehin aldı
  10. Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattılar!
  11. İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
  12. Meral Akşener'in parti logosu "free"..
  13. Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş..
  14. Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü..
  15. Kilo vermek için 5 altın kural
  16. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur..
  17. İstanbul'da metrekareye 25-50 kg yağış..
  18. Komandolar 9 yıl sonra orada: '2...
  19. Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz..
  20. Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
3 ayda 2 ton mantar üretti
3 ayda 2 ton mantar üretti
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
O ilin yeni belediye başkanı belli oldu
O ilin yeni belediye başkanı belli oldu