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Musk'tan önemli 'Model 3' açıklaması

Tesla, Model 3 isimli elektrikli otomobil için pil modülünün üretiminde sorunlar yaşadıklarını doğruladı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:41
Musk'tan önemli 'Model 3' açıklaması

Tesla, yeni otomobili Model 3'ün pil modülünü ürettiği Nevada fabrikasında üstesinden gelemediği problemleri kabul etti. Daha önce medyaya yansıyan haberleri yatırımcılar toplantısında kabul eden Tesla CEO'su Elon Musk, üretim sorunlarının Tesla'nın pil yapma kabiliyetine "çok güvenmesinden" kaynaklandığını açıkladı.

Tesla'nın dördüncü çeyrek sonuçlarını duyurduğu yatırımcılar toplantısında konuşan ve "İlginçtir ki, pil üretimi normalde bizim en güçlü olduğumuz alan olması gerekirdi" ifadelerini kullanan Musk sözlerine şöyle devam etti: "Kendimizden biraz fazla emindik; pil yapma kabiliyetimize güvenip çok rahat davrandık."

Amerika merkezli şirket, kitle pazarına yönelik ilk otomobili Model 3'ün pil üretim sürecinde birçok sorunla karşılaştı. Tesla, otomobilin üretimi için Nevada'da bulunan Gigafactory isimli fabrikasında bir pil üretim hattı inşa etmişti. Ancak bu hattın çalışmasında problemler olması sebebiyle, Tesla mühendislerinin pil ünitelerini "elle yaptıkları" deşifre olmuştu.

Pil üretim hattının çalışmaması sebebiyle Tesla Model 3'ün tüm üretim süreci askıya alındı. Otomobilin üretim sürecindeki tüm hedeflerin ıskalandığı açıklanıyor.

 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:41
  1. Tesla
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