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MUSKİ Ölüdeniz’de bayram mesaisi yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda yaşanacak nüfus artışı ve fazla su tüketimine karşı Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:52
MUSKİ Ölüdeniz’de bayram mesaisi yaptı

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Ayhan Türkoğlu koordinatörlüğünde Karamuar Terfi İstasyonu’nda trafo değişimi, Oluklu terfi merkezindeki giriş yapılarının ve hatlarının yenilemek üzere saat 05.00’te çalışma başlattı. 2 ayrı noktada mevcut içme suyu yapısının iyileştirilme çalışmasında 25 personel görev alırken 7 saatlik süre sonunda mahalleye verilen günlük 8 bin ton olan su miktarı 10 bin tona çıkarıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, bayram tatiline gelen misafirlerin su sıkıntısı yaşamamaları için aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi. Sabah 05.00 itibariyle görevlerine başlayan ekibine teşekkür eden Ülgen, “Yaklaşan bayram nedeniyle Ölüdeniz Mahallemizde nüfus artışı ve su tüketimi en üst seviyelere çıkacak. Bizler de hem Ölüdeniz’de yaşayan hem de tatil için gelen misafirlerimize su sıkıntısı yaşamadan bayramlarını geçirmeleri için çaba harcıyoruz. Ekiplerimiz sabah 05.00 itibariyle yaklaşık 9 saatlik bir çalışma sürdürerek mevut su miktarını 10 bin tona yükseltiler. Halkımıza suyu vermek bizim görevimiz ancak misafirlerimizden ve Ölüdeniz halkından tek ricamız kuraklığın baş gösterdiği şu günlerde bayram süresince su kullanımlarına dikkat etmeleridir” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:52
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