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Musk yeni alev silahını tanıttı

Elon Musk, sahip olduğu The Boring Company şirketinin yeni ürünü olan alev makinelerini en kısa zamanda ABD’de satışa sunacağını duyurdu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:18
Musk yeni alev silahını tanıttı

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, The Boring Company'nin adını verdiği alev makinesinin görselini yayınladı.

ZOMBİLERİ ÖLDÜRMEZSE PARA İADE

İki Boring Company çalışanıyla birlikte cihazı kullanırken çekilen görüntüleri de paylaşan Musk, alev makinelerinin ön siparişlerinin verilebileceğini belirttiği Twitter hesabından ise, “Zombi istilası olduğunda, alev makinesi aldığınız için mutluluk duyacaksınız. Yaşayan ölülerin üzerinde etkili. Eğer öyle olmadığı anlaşılırsa paranızı iade edeceğiz.” dedi.

 3 METREYE KADAR UZANAN ALEV

Takipçilerinin alev makinelerini satın almanın ve saklamanın yasallığı konusunda şüphe etmeleri üzerine Musk, alevin uzunluğunun üç metreyi geçmemesi koşuluyla, ABDyasalarının bu tür aygıtların satın alınmasına izin verdiğini belirtti.

"BİNLERCE ZOMBİYE İHTİYAÇ DUYACAKSINIZ"

Zombi istilasına yönelik kullanıcıların paylaştığı yorumların üzerine Musk, “Alev makinesine rağbeti artırmak için zombi istilası yaratacağım iddiası tamamen yanlış. Zaten sözüm ona zombi istilası için binlerce zombiye ihtiyaç duyacaksınız. Bu kadarını üretecek fabrikayı nerede bulabilirim?” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:18
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