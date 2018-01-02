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Musk 'yapmak için can atıyorum' demişti, uçakta görüntülendi

Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden, “5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” dediği pick-up (kamyonet) modeli ilk kez görüntülendi.

02 Ocak 2018 Salı 13:56
Musk 'yapmak için can atıyorum' demişti, uçakta görüntülendi

Tesla’nın 2019’da elektrikli kamyon modeli Semi’nin ardından piyasa sunması beklenen pick-up modeliyle ilgili gerçek Detroit’e gitmek için havalanan bir Boeing
747-400 F Jumbo Jet’inde görüntülenmesiyle anlaşıldı.

Bir pilot tarafından görüntülenen araçların ‘Semi’ isimli elektrikli kamyon olduğu iddia edildi.

MUSK AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk geçtiğimiz hafta Twitter’da elektrikli pick-up isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada “Model Y’den hemen sonra bir pick-up üreteceğimize söz veriyorum. Ana tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” demişti. Musk’ın bu açıklaması üzerine gözler yine Tesla’nın üzerine çevrilmişti.

Şu ana kadar önemli sipariş alan elekrikli kamyon modeli ‘Model Y’nin 2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenirken, bu modelin ardından aynı platformda pick-up modelinin gelebileceği tahmin ediliyordu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:56
  1. elon musk
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