Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Musk rakiplerine gözdağı verdi!

Kurucusu olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX ile geçen hafta gerçekleştirilen Falcon Heavy testinin başarısının ardından Musk, rakiplerine göz dağı verdi

15 Şubat 2018 Perşembe 09:39
Musk rakiplerine gözdağı verdi!

Üzerinde Tesla’nın elektrikli otomobili ile Mars yolculuğuna çıkan roketin fırlatılmasının ardından rakip şirketleri uzay teknolojileri yarışına davet eden Musk, şimdi de SpaceX’in rakiplerinden biri olan United Lounch Alliance’a (ULA) çattı. 

Gazete Habertürk'ün haberine göre, ULA’nın Delta IV Heavy roketinin, SpaceX’in Falcon Heavy roket sisteminden daha üstün olduğunu ifade eden uzay mühendisi Doug Ellison’ın Twitter paylaşımları, Musk’ı oldukça kızdırdı. Hangi roket sisteminin daha iyi ve daha düşük maliyetli olduğu üzerine başlayan tartışmaya ULA’nın CEO’su Tory Bruno da dahil oldu. 

‘...HARDALA BATIRIP...’ 

Musk’ın “Falcon Heavy’nin maliyeti 150 milyon dolar, karşılaştırma yapılan Delta Heavy’nin maliyeti ise 400 milyon doların üzerinde” tweet’ine karşılık olarak Bruno, “Merhaba @elonmusk, Heavy fırlatmanı tekrar tebrik ederim. Açıklama yapayım: Delta IV Heavy, yaklaşık 350 milyon dolara mal oluyor” cevabını verdi. 

Tartışmaya dahil olan farklı isimler ULA’nın Delta IV’ün maliyetini düşürmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekince ise Elon Musk, uzay macerasındaki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: 

“Belki bu plan işe yarayabilir, ancak o roket 2023’ten önce bir ulusal güvenlik aracını uzaya fırlatırsa, şapkamın bir kenarını hardala batırarak yerim.”

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:39
  1. elon musk
  2. Uzay Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Takımda görmek isterim'
    1. Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Takımda..
    2. Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
    3. FETÖ gümrüklerde kara para aklamış
    4. Teröristbaşına AB'nin göbeğinde..
    5. Brezilyalı yıldız Robinho'dan Türkiye..
    6. Fatih Portakal küplere bindi: Belgen..
    7. İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
    8. TSK'dan flaş 'İdlib' açıklaması!..
    9. Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor
    10. Yazılımda akademik işbirliği
    11. Ozan için sürpriz iddia
    12. Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma
    13. '75 yıllık hayatımda gördüğüm en büyük..
    14. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru..
    15. İstanbul Sarıyer’de korkunç dakikalar!..
    16. Çalışmalar resmen başladı! Erdoğan'ın..
    17. Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye'..
    18. Galatasaray Başkanı acı gerçekle..
    19. Hükümet neşteri vuruyor! Vatandaşın..
    20. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti