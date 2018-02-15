Musk rakiplerine gözdağı verdi!

Üzerinde Tesla’nın elektrikli otomobili ile Mars yolculuğuna çıkan roketin fırlatılmasının ardından rakip şirketleri uzay teknolojileri yarışına davet eden Musk, şimdi de SpaceX’in rakiplerinden biri olan United Lounch Alliance’a (ULA) çattı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, ULA’nın Delta IV Heavy roketinin, SpaceX’in Falcon Heavy roket sisteminden daha üstün olduğunu ifade eden uzay mühendisi Doug Ellison’ın Twitter paylaşımları, Musk’ı oldukça kızdırdı. Hangi roket sisteminin daha iyi ve daha düşük maliyetli olduğu üzerine başlayan tartışmaya ULA’nın CEO’su Tory Bruno da dahil oldu.



‘...HARDALA BATIRIP...’



Musk’ın “Falcon Heavy’nin maliyeti 150 milyon dolar, karşılaştırma yapılan Delta Heavy’nin maliyeti ise 400 milyon doların üzerinde” tweet’ine karşılık olarak Bruno, “Merhaba @elonmusk, Heavy fırlatmanı tekrar tebrik ederim. Açıklama yapayım: Delta IV Heavy, yaklaşık 350 milyon dolara mal oluyor” cevabını verdi.



Tartışmaya dahil olan farklı isimler ULA’nın Delta IV’ün maliyetini düşürmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekince ise Elon Musk, uzay macerasındaki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:



“Belki bu plan işe yarayabilir, ancak o roket 2023’ten önce bir ulusal güvenlik aracını uzaya fırlatırsa, şapkamın bir kenarını hardala batırarak yerim.”