Musibetten hayır çıkardılar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü’nün (ETÖ) 28 Şubat döneminde gerçekleştirdiği kumpaslar sonucu içeri atılan Müslümanlar, başlarına gelen musibetleri hayra çevirdi. İslami kimlikleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kalan mazlum Müslümanlar, cezaevlerinde üniversite bitiriyor, kitap yazıyor hatta resimler çizerek müspet çalışmalara imza atıyorlar. 18 yaşında zindanlara atılan Abdülselam Durmaz 3 kitap çıkarıp, iki üniversite bitirirken, hükümlülerden Mahmut Uyan ise, beton duvarlar arasında İlahiyat okuyup akabinde mastır yaparak sosyal sorumluluk örneği sergiliyor.



3 KİTAP YAZDI BİRİ DE YOLDA



15 Temmuz ihanet girişiminden sonra kendilerine kumpas kuran hakim ve savcılarla yan yana hücrelerde kalan 28 Şubat mağdurları, cezaevlerini ilim ve irfan yurduna dönüştürdü. İslami Hareket Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla cezaevlerine atılan mazlumların kendileri çıkmadan eserleri çıkıyor. İslam davası uğruna yıllarca çile dolduran Müslüman mahkumlardan Abdülselam Durmaz, 18 yaşında girdiği cezaevinde “Son Nişanlı”, “Lanetli Duvar”, “Dunah’ın Terazisi”… isimlerinde 3 kitap yazdı. Hali hazırda 2 kitap çalışması daha bulunuyor. 25 yıldır uyduruk gerekçelerle cezaevinde tutulan Durmaz’ın dördüncü kitabı ise önümüzdeki aylarda yayımlanmayı bekliyor. Beton duvarlar arasından fantastik eserlere imza atan Durmaz, aynı zamanda iki üniversite bitirdi.

615 SAYFALIK KİTABI VAR



Hükümlülerden Ahmet Şat ise, geçtiğimiz yıl Mart ayında Düşün Yayıncılık etiketini taşıyan “Vahiy Öğretisi Ve İslam” adlı eserini okurlarla buluşturdu. İslami düşünce ve yaşayışa dair pek çok meselenin ele alındığı 615 sayfalık kitapta, dinimizin temeli olan vahyin nasıl bir öğreti olduğu, hayatımıza nasıl ve neden müdahil olması hususunda yaşadığımız sorunlar dile getiriliyor. Bir taraftan İslami çalışmalarına ağırlık veren Şat, diğer taraftan eğitim hayatını sürdürüyor. Sırf fikirlerinden dolayı erken yaşta zindanlar ile tanışan Ahmet Şat, cezaevinde bir lisans 2 de ön lisans olmak üzere toplam iki üniversite bitirdi. Ellerindeki kelepçelere aldırış etmeden ring araçları ile sınavlara giren Şat, şimdilerde İlahiyat alanında yüksek lisans yapıyor. FETÖ’cülerin etkinliğini azaltmak için getirilen OHAL ise, mazlum Ahmet Şat’ın sınavlarına girmesine engel koşuyor. 28 Şubat’ın en ağır, karanlık, sinsi günlerinde dik duruşlarından dolayı zindanlara atılan Müslümanlar, cezaevlerinde topluma faydalı hizmetlerde bulunmak için her yolu deniyor. Sudan sebepler ile cezaevinde tutulan mazlumlar, bulundukları cezaevlerinde pek çok sertifika ve ödül aldı. Katıldıkları girişimcilik kurslarını başarıyla tamamlayan 28 Şubat mağdurları, demir parmaklıklar ardında besteler hazırlıyor, şiirler yazıyor hatta yağlı tablo çalışmalarıyla özgürlüğe meydan okuyorlar.

CEZAEVİNDE MASTIR YAPTI, 4 DİL ÖĞRENDİ

Demir parmaklıklar ardında hazırlandığı sınavda başarılı olan mazlumlardan Mahmut Uyan, hayatında büyük bir değişiklik yaşadı. Beton duvarların soğukluğuna aldırış etmeyen Mahmut Uyan, cezaevinde İlahiyat Fakültesini bitirdi, yüksek lisansını ise Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde Ortadoğu Politikası üzerine okudu. Gece gündüz ders çalışarak umudunu hiç kaybetmeyen Uyan, eğitime yeni bir boyut kazandıran Uzatan Eğitim’le mastır yaptı. Zihindeki engelleri bir bir kaldıran Mahmut Uyan aynı zamanda cezaevinde Farsça, Arapça, İngilizce ve Kürtçe olmak üzere 4 dil öğrendi. Mahmut Uyan, kendini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL