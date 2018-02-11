MÜSİAD’tan Yıldız Holding'e destek

‘’Yapılanları asla tasvip etmiyoruz’’ diyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ‘’Gerçekleştirdiği hizmetler ve büyük çaplı yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibi olan Yıldız Holding hakkında çıkan asılsız haberleri teessüfle karşılıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ve aynı zamanda MÜSİAD üyemiz olan Yıldız Holding hakkında üretilen olumsuz algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.