MÜSİAD’tan Yıldız Holding'e destek
Yıldız Holding hakkında art niyet sahibi bazı kişiler tarafından basına asılsız haberlerin servis edilmesini ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmasına Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) tepki geldi.11 Şubat 2018 Pazar 09:58
‘’Yapılanları asla tasvip etmiyoruz’’ diyen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ‘’Gerçekleştirdiği hizmetler ve büyük çaplı yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibi olan Yıldız Holding hakkında çıkan asılsız haberleri teessüfle karşılıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ve aynı zamanda MÜSİAD üyemiz olan Yıldız Holding hakkında üretilen olumsuz algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.
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