MÜSİAD'dan Mescid-i Aksa mitingleri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İsrail’in,Mescid-i Aksa’da ibadeti engellemesi ve ibadet eden Müslümanlara uygulanan şiddet hakkında yazılı bir açıklama yaptı ve yarın kılınacak Cuma namazı sonrası planlanan mitinglere katılım çağrısı yaptı.

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:



“İsrail’in, Müslümanların 50 yıl sonra ilk kez Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı kılmasını engellemesinin ardından, polisin kapılarda dedektörle arama yapması ve aralarında, Mescid-i Aksa Barış Elçisi, Hatibi ve Eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri’nin de bulunduğu Müslüman kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle müdahalede bulunması kabul edilemez.

Ortada bir insan hakları ihlalinin olduğu açık. İsrail, uluslararası kamuoyunun buna kayıtsız kaldığı her gün, bu ihlali bir adım öteye taşıyor. İsrail’in, Müslümanlara yönelik günden güne sertleşen bu tutumunu kınıyoruz.Kudüs’ün işgalinden bu yana Müslümanların kapanmayan yarası olan bu durumun bir an önce son bulması için İslam Âlemi başta olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Aksa tüm Müslümanlarındır!



Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa’yı bağrında barındırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) burada bütün Peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah’ın (C.C.) huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece Filistinlilerin değil, bizatihi tüm Müslümanlarındır ve en az Mekke ve Medine kadar kutsaldır.

Yedi Güzel Adam’ın ‘güzel’lerinden biri olan Mehmet Akif İnan’ın yıllar önce Mescid-i-Aksa şiirinde:

“Nerde kardeşlerim diyordu bir ses / İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin / Unuttu mu bunu acaba herkes” ifade ettiği gibi kutsalımız olan Aksa’ya sahip çıkmalıyız.



İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı



Diğer taraftan 48 yıl önce, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bu konuda sessizliğini koruması kabul edilemez. 57 üye ülkesiyle İslam ülkelerinin en büyük çatı örgütü olan İİT acilen toplanmalı ve İslam dünyasının kutsalı olan Aksa için çözüm yolları aramalıdır.

Mitinglere davet ediyoruz



Öncelikle İstanbul/Beyazıt’ta olmak üzere tüm Türkiye’yi 21 Temmuz 2017 (Yarın) Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’nın yanında olduğumuzu göstermek için destek mitinglerine davet ediyoruz. Bizim sessizliğimiz Kudüs’ün kaybedilmesi demektir.”