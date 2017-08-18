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MÜSİAD ve Rusya arasında anlaşma

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Rusya Stavropol bölgesi arasında ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:54
MÜSİAD ve Rusya arasında anlaşma

MÜSİAD ile Rusya Stavropol bölgesi arasında ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamada, Rusya’nın Stavropol Bölgesinden Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı başkanlığındaki Rus heyetini MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Galip Atar, toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Atar, MÜSİAD İzmir şubesinin 300 üye ile 20 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek bölgeye ekonomik anlamda ciddi katkı sunduklarını anlattı.

MÜSİAD Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcısı Mütteki Sezen ise Rus heyeti ile yapılan anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ve diplomatik ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Ana felsefelerinin her iki tarafın da kazanacağı stratejik işler olduğunu vurgulayan Sezen, "Rusya’nın Stavropol heyeti ile anlaşma imzalamaktan son derece mutluyuz. Bu anlaşmanın çok kısa sürede hayata geçeceğine, karşılıklı ticari ilişkiler açısından da iyi bir hacim oluşturacağına ve iki ülkenin ekonomik ve diplomatik ilişkilerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Stavropol Bölgesi Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı Vitaliy Khotsenko ise iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Khotsenko, "MÜSİAD ve Stavropol Bölgesi Hükümeti arasında imzaladıkları iyi niyet ve iş birliği anlaşması ile sürece önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, iki taraf arasında iyi niyet ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:54
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