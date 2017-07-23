MÜSİAD Konya Şubesi’nde “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği” konusu anlatıldı

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, çok ciddi bir sağlık problemi olduğu zaman ilk tercih olarak tam teşekküllü hastaneleri tercih ediyorlarsa, sanayide de yaşadıkları problemlerde veya sorunlarda üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Soydemir, karar verici mercilere detaylı bir rapor sunabilmeleri halinde yaşadıkları sorunları erken bir şekilde çözer ve hızlı yol alabileceklerini de belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır’da ise Bakanlık tarafından 2015-2018 Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) stratejisi ve eylem planı gereği KÜSİ planlama ve geliştirme kurumları oluşturulduğunu ifade ederek, “Konya’da bu kurulları oluşturduk. MÜSİAD’ın da üyeliğiyle birlikte 22 üyesi bulunmakta. Üyeler üniversite sanayi işbirliğini nasıl geliştirebiliriz ve nasıl daha iyiye götürebiliriz konusunda kararlar alınmaktadır. Oluşturduğumuz heyetle firma ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerde sanayicilerimizin sorunlarını dinliyor ve çözüm yollarını birlikte arıyoruz” dedi.

"Hem sanayinin hem üniversitelerin dünya ile boy ölçüşecek kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz"

KÜSİ Çalışma Grubu Konya Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk de; kamu, üniversite ve sanayi kesimi bir araya geldiği zaman ülke kalkınmasında çok büyük şeylerin ortaya çıkacağını düşündüklerini ifade ederek, “Bir kesişim noktası bulup çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Hem sanayinin hem üniversitelerin dünya ile boy ölçüşecek kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz. Hem sanayinin hem üniversitelerin zayıf yönleri de var güçlü oldukları yönleri de var. Eleştirmeye başladığımız zaman hem sanayi açısından hem de üniversitelerin eleştirecek çok yönünü buluruz. Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği içinde olursa sorunları aşmak daha kolay olacak. Devlet teşvik ve destek verirken Ar-Ge sonucunda ileri teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasını sonuç olarak ekonomik büyümeyi hedefliyor. Kamu, üniversite ve sanayinin beklentileri ayrı ayrı olduğu için çözüm noktasında tüm tarafların istekli olması gerekiyor. Kamu, destek vermeye devam edecek. Bu amaçla Türkiye genelinde 96 akademisyenin katılımı ile KÜSİ çalışma gurubu oluşturuldu. Gurubumuzun raporlarına göre gerekirse tüzük, yönetmelik, kanun değişiklikleri yapılıyor. Sanayici akademisyenin sanayiye gelmesini istiyor. Akademisyen de sanayicinin üniversiteye gelmesini bekliyor. Herkes olduğu yerde beklerken bir ortak noktada buluşulması son derece önemlidir. Her ilde ve bazı illerde birden fazla üyemiz bulunuyor. Üç aylık aralıklarda toplantı yapıyoruz. Türkiye genelinde yaşanan sorunlar çözüm önerileri değerlendiriyoruz. Bazı sanayicilerden somut istekleri var. İlgili olabilecek akademisyenlerle görüşme programları yapıyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin firmalara bakışı proje odaklı. Bazı firmaların daha küçük problemleri var. Proje olmadan da çözüm getirilebilir. En sık karşılaşılan sorun bürokrasi ile ilgili. Proje hazırlama süreçleri bazı firmaları destek mekanizmalarından uzaklaştırıyor. Bölgesel ve sektörel özellikler dikkate alınmalıdır. Ortak sorunlar da var. Mikro ölçekte bire bir çalışma yapılması çözüm üretmede daha etkili olmaktadır” diye konuştu.

Konferansta son olarak Konya Teknokent- Selçuk TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Departmanı Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Alçayır ve İNNOPARK Girişimcilik Merkezi Yöneticisi Birol Mercan’da yaptıkları çalışmalar hakkında MÜSİAD üyelerini bilgilendirdi.

Konferansa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, KÜSİ Çalışma Grubu Konya Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk, Konya Teknokent / TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Departmanı Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Alçayır ve İNNOPARK Girişimcilik Merkezi Yöneticisi Birol Mercan konuk oldu.