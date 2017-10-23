MÜSİAD ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü imzaladı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, lisenin öğrencilerine sağladığı imkânlar ve meslek liselerinde ulaşmak istediğimiz kalite açısından umut verici olduğunu söyledi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci: “Tematik meslek liselerimizde tek alan olsun istedik, perakende ve pazarlama alanı bunlardan biri. İş gücüne çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, tematik lisenin açılması çok önemli. Ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Alanına hâkim insan gücü yetiştirmeliyiz” “Perakende alanında ilk olma özelliğini taşıyan okulumuzun vesilesiyle, meslek liselerinin önemine ve ‘tematik lise’ kavramına biraz değinmek istiyorum. Biz iş adamları olarak uzun yıllardır, yetişmiş eleman bulmakta yaşadığımız sıkıntıları dile getiriyoruz. Yetişmiş eleman ihtiyacı, hemen hemen her alan için geçerli. Bildiğiniz gibi üretimden satışa, sanayi üretimi bir bütündür. Bu aşamalardan herhangi birinde oluşan nitelikli eleman eksikliği, yapılan işin bütününü etkiliyor. İşte bizim artık bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Eğitimini aldığı alana bütünüyle hâkim insan gücü yetiştireceğiz ki, ne üretimde, ne sonraki aşamalarda kalite dalgalanması yaşansın.”

Kaan, ülkemizin genç nüfus sorununun olmadığını belirterek; “Geleneklerimizden vazgeçmeden, meslekte uzmanlaşma konusunu artık daha yukarı taşımamız lazım. Bugün Sanayi 4.0’ı konuşuyoruz; Türkiye’nin bu 4. Sanayi Devrimi’nde nasıl bir yerde duracağını tartışıyoruz. İşte bu tartışmaların odağına oturtmamız gereken konulardan biri mesleki eğitim ve tematik okullardır. Her bir çocuğumuz yeteneklerine göre, hangi alanda başarılıysa ona göre kendisini geliştirmeli, o alanda ustalaşmalı. Bizim buna ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak olan da mesleki alanda eğitimdir. Tematik liselerin, mesleki eğitimin yukarı taşınması noktasında önemli bir basamak olacağına inanıyoruz. Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Lisesi’nin, öğrencilerine sağladığı imkânlar, meslek liselerinde ulaşmak istediğimiz kalite açısından umut verici. 3 binası bulunan ve 700 öğrenci kapasitesiyle eğitim-öğretime başlayan okulumuzda, bir meslek lisesine yakışır donanımlar yer alıyor. Dersliklerin yanında bilgisayar atölyeleri, uygulama mağazaları ve 150 kişi kapasiteli bir spor salonu da öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor” dedi.



“Öğrenciler kendi potansiyelini keşfetmeli”

MÜSİAD Genel Başkanı öğrencilere seslenerek: “Biz büyükleriniz olarak, abileriniz olarak sizlere iyi birer gelecek inşa etmek, yeni yollarda önünüzü açmak ve size iyi örnekler olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her biriniz, kendi potansiyelinizi keşfetmelisiniz. Hiç unutmayın; inançla, azimle çalışarak elde edemeyeceğiniz başarı yok. Alın terinizle kurduğunuz hayatlarınızda ulaştığınız her başarı, size mutluluğu ve vatanına faydalı olmanın huzurunu tattıracaktır” şeklinde konuştu.

Açılışa; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Perakende Sektör Kurulu Başkanı Adil Temizerler’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sektör Kurulu Başkanları katıldı.