MÜSİAD Genel Başkanı’ndan yerli otomobil ve enflasyon açıklaması

İhracatta lokomotif olma niteliğini sürdüren otomotiv sektörünün, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaan, “Sektörün 2016 yılında 19,8 milyar dolar ile toplam ihracatımızdaki payı yaklaşık %14 düzeyinde. Bununla birlikte, sektörün ithalatı da azımsanmayacak seviyede seyrediyor. Yine 2016 yılında otomotiv sektörünün toplam ithalatı 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu bağlamda yerli otomotiv sektörünün gelişimi; sektöre ilişkin ihracatın artırılmasını, ithalatın ise daha makul seviyelerde tutulmasını sağlayacak, böylelikle dış ticaret açığının kapanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Birçok uluslararası otomobil markasının üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Türkiye, bu hedefler çerçevesinde kendi otomobilini üretmenin ilk tohumlarını atarak, 2023 hedeflerine doğru hız kesmeden ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın teşviki ve hükümetimizin gayretleriyle hayata geçirilecek olan ‘Türkiye’nin otomobili’ projesi, dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda ilerleyen bir Türkiye için son derece stratejik ve heyecan verici bir hamle. Bu yola inanç ve kararlılıkla çıkan, yatırımlarıyla Türkiye’yi yerli ve milli otomobiline kavuşturacak olan iş adamlarımızı kutluyor, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Enflasyonu Azaltmanın Yolu: İmalat, (Üretim) Yatırım ve İhracat

Kaan TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri ile ilgili olarak da: “Yıllık enflasyon oranının %11,9 seviyesine yükselmesi elbette üzücü bir gelişme oldu. Ancak ekonomi yönetimi tarafından alınacak önlemlerle birlikte, orta ve uzun vadede enflasyonun kademeli bir şekilde azalacağı düşünüyoruz. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları üzerinde oluşturduğu bir baskı söz konusu. Bu baskıyı azaltmanın yolu, MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdiğimiz gibi İmalat (Üretim) , Yatırım ve İhracatımızı artırmaktan geçiyor. Üretimi güçlendirmek, ihracata yönelik imalat üretimine ağırlık vermek için iş dünyası olarak ödevlerimizin farkındayız. Önümüzdeki dönemde bu konulara ağırlık vererek, Türkiye ekonomisinin yapısal problemlerine çözüm odaklı yaklaşımlarımızla desteğimizi artırmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.