MÜSİAD, 2. Expo Turkey by Qatar’a hazırlanıyor

MÜSİAD’ın ana partnerliğini üstlendiği ve inşaat turizme kadar geniş bir sektöer hitap eden 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek.

FIRSATLAR SUNACAK

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD’ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018’de Katar’ın başkenti Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

150 FİRMA KATILACAK

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı MÜSİAD 2. Expo Turkey by Qatar’da, Türk iş dünyası, yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.