Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Musabeyli ilçesinde engellilerin sorunları çözülüyor

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 6 engelli vatandaşın sorunu kaymakamlık tarafından çözüldü.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
Musabeyli ilçesinde engellilerin sorunları çözülüyor

Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafındanilçeye bağlı Kozlubağ, Yeşiloba, Hasancalı, Geçitboyu, Delifakıkaradut Köylerinde ve İlçe Merkezinde ikamet eden, ortopedik engelli ve muhtaç durumda bulunan Bilal Aytekin, Ayşe Çelik ve Mustafa Karakaya’ a akülü tekerlekli sandalye aracı, İşitme engelli olan Reşit Korkmaz, Hüseyin Göçer ve Şahin Şurnacı’ ya ise İşitme Cihazı yardımı yapıldı.

Vakıfça alınan İşitme Cihazlarını ve Akülü araçları engelli vatandaşlara büyük önem verdiğini belirten Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “ Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal haklarından bile haberi yok. Engelli vatandaşlarımızın engel durumlarından dolayı maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. Birçok sosyal haklarından haberdar bile değiller. Kime gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Lütfen ‘Çalacak kapımız yok demeyin’. Bizler her konuda yol göstermeye, imkanlar dahilinde sorunlarınızı çözmeye hazırız” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
  1. Kilis
  2. Çal
  3. Kozlu
  4. Karakaya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’