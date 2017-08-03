Musabeyli ilçesinde engellilerin sorunları çözülüyor

Musabeyli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafındanilçeye bağlı Kozlubağ, Yeşiloba, Hasancalı, Geçitboyu, Delifakıkaradut Köylerinde ve İlçe Merkezinde ikamet eden, ortopedik engelli ve muhtaç durumda bulunan Bilal Aytekin, Ayşe Çelik ve Mustafa Karakaya’ a akülü tekerlekli sandalye aracı, İşitme engelli olan Reşit Korkmaz, Hüseyin Göçer ve Şahin Şurnacı’ ya ise İşitme Cihazı yardımı yapıldı.

Vakıfça alınan İşitme Cihazlarını ve Akülü araçları engelli vatandaşlara büyük önem verdiğini belirten Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “ Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal haklarından bile haberi yok. Engelli vatandaşlarımızın engel durumlarından dolayı maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. Birçok sosyal haklarından haberdar bile değiller. Kime gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Lütfen ‘Çalacak kapımız yok demeyin’. Bizler her konuda yol göstermeye, imkanlar dahilinde sorunlarınızı çözmeye hazırız” dedi.