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Musa Sıvacıoğlu’ndan Başkan Arslan’a ziyaret

AK Parti 22. ve 23. Dönem Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret etti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:18
Musa Sıvacıoğlu’ndan Başkan Arslan’a ziyaret

Çalışmalarından dolayı Başkan Arslan’ı tebrik eden Sıvacıoğlu, çalışmalarından Arslan’a başarılar diledi.

Başkan Arslan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Sıvacıoğlu ve Başkan Danacı’ya teşekkür etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:18
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