Musa Sıvacıoğlu’ndan Başkan Arslan’a ziyaret

Çalışmalarından dolayı Başkan Arslan’ı tebrik eden Sıvacıoğlu, çalışmalarından Arslan’a başarılar diledi.

Başkan Arslan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Sıvacıoğlu ve Başkan Danacı’ya teşekkür etti.