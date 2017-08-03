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Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması yapmaya devam ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Muş Belediye Başkanlığı, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bugünlerde, halkın açık mekânlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları, sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçiyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri dezenfekte ediliyor. Ekipler, cadde ve sokaklarla birlikte dere yataklarını da ilaçlayarak haşerelerin yayılmasını önlüyor. Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığından onaylı olan ilaçların sıcak yaz aylarında oluşan mikropların ve bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor.

Muş Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerlerini de belirli aralıklarla dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde yapılan ilaçlama, yaz sezonun sonuna kadar belirli aralıklarla kullanılmaya devam edecek. İlaçlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışması ile haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini engellemeyi düşünüyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Haşerelerden dolayı rahatsız olan vatandaşlarımızın belediyemizin ALO 153 hattını arayarak şikâyetlerini iletmelerini rica ediyoruz. Bize bildirilen şikâyetler doğrultusunda ekiplerimiz soruna anında müdahale edeceklerdir. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Muş
  3. Asya
  4. Çal
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