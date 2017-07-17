Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muş Belediyesi projelerini hayata geçiriyor

Muş Belediyesi tarafından hazırlanan projelerin uygulanmaya başlaması ile şehir adeta şantiye alanına döndü. Bir yandan yol, kaldırım, park çalışmaları devam ederken, diğer yandan şehrin altyapı döşemeleri yenileniyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
Muş Belediyesi projelerini hayata geçiriyor

Muş Belediyesi, çalışma sezonunun başlaması ile uygulamaya aldığı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Hemen hemen şehrin her bölgesinde çalışma yürüten belediye, şehri adeta şantiye alanına çevirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde geçici asfalt çalışması yaparken, Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehrin genelindeki yeşil alanları düzenleyerek, yeni yapılacak parkların takibini yapıyor. Diğer yandan Muş Belediyesinin en büyük projelerinden biri olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu döşeme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 12 bölgede çalışma yürüten altyapı ekipleri, ağırlıklı olarak İstasyon Caddesi’nde döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışma bölgelerini gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden projelerin gidişatı ile ilgili bilgi aldı. İlk olarak Muratpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden su deposunu inceleyen Başkan Asya, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Daha sonra Şeyh Haşim Mezarlığı’ndaki çalışma alanına geçen Başkan Asya, burada yapılan çalışmaları inceledi. İhata duvarlarının büyük bir kısmı tamamlanan mezarlık alanının genel olarak çevre düzenlemesinin de kısa sürede yapılması hedefleniyor. Başkan Asya, buradaki çalışmaları inceledikten sonra Hürriyet Mahallesi Tuba Camii mevkiindeki asfalt çalışmalarını denetledi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu aziz millete hak ettiği hizmeti sunmak için tüm ekiplerimiz ile birlikte adeta seferber olmuş bulunmaktayız. Şehir merkezinde çalışma olmayan mahallemiz hemen hemen yok gibi. Taahhüt ettiklerimiz ile sınırlı kalmayarak ihtiyaç duyulan her projeyi hayata geçirmenin gayretindeyiz. Şu an başlatılan çalışmalarla inşaat alanına dönüşen şehrimizin bu çalışmaların tamamlanması ile çok güzel bir hal alacağına inancımız tamdır. Allah’ın izniyle hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
  1. Sabah
  2. Muş
  3. Asya
  4. Çal
  5. Muratpaşa
  6. Hürriyet
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!