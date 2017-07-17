Muş Belediyesi projelerini hayata geçiriyor

Muş Belediyesi, çalışma sezonunun başlaması ile uygulamaya aldığı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Hemen hemen şehrin her bölgesinde çalışma yürüten belediye, şehri adeta şantiye alanına çevirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bazı bölgelerde geçici asfalt çalışması yaparken, Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehrin genelindeki yeşil alanları düzenleyerek, yeni yapılacak parkların takibini yapıyor. Diğer yandan Muş Belediyesinin en büyük projelerinden biri olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu döşeme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 12 bölgede çalışma yürüten altyapı ekipleri, ağırlıklı olarak İstasyon Caddesi’nde döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışma bölgelerini gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden projelerin gidişatı ile ilgili bilgi aldı. İlk olarak Muratpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden su deposunu inceleyen Başkan Asya, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Daha sonra Şeyh Haşim Mezarlığı’ndaki çalışma alanına geçen Başkan Asya, burada yapılan çalışmaları inceledi. İhata duvarlarının büyük bir kısmı tamamlanan mezarlık alanının genel olarak çevre düzenlemesinin de kısa sürede yapılması hedefleniyor. Başkan Asya, buradaki çalışmaları inceledikten sonra Hürriyet Mahallesi Tuba Camii mevkiindeki asfalt çalışmalarını denetledi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu aziz millete hak ettiği hizmeti sunmak için tüm ekiplerimiz ile birlikte adeta seferber olmuş bulunmaktayız. Şehir merkezinde çalışma olmayan mahallemiz hemen hemen yok gibi. Taahhüt ettiklerimiz ile sınırlı kalmayarak ihtiyaç duyulan her projeyi hayata geçirmenin gayretindeyiz. Şu an başlatılan çalışmalarla inşaat alanına dönüşen şehrimizin bu çalışmaların tamamlanması ile çok güzel bir hal alacağına inancımız tamdır. Allah’ın izniyle hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.