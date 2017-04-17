Murray'den hastalık itirafı! 1 numara için...

Bu hafta Monte Carlo Masters'ta mücadele edecek olan Andy Murray, turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında geçen yılı 1 numarada tamamlamak uğruna yaşadıklarının 2017'ye iyi başlayamamasına sebep olduğunu söyledi.

Yılın ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık'ta dördüncü turda elenen Murray, Melbourne'de 2009'dan beri ilk kez yarı final görememişti. Avustralya Açık dönüşü eve döndüğünde zona geçirdiğini fark eden Murray, daha sonra el bileğindeki sakatlıklar yüzünden Miami Masters ve Davis Kupası çeyrek finalinde Fransaeşleşmesinde yer alamamıştı.

Geçen yıl Roma Masters ile başlayan serid 65 maçta 61 galibiyet alan İskoç tenisçi, "Bileğimdeki sakatlığın 2016'daki yoğun maç takvimimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ama zona için aynı şeyi söyleyemem. Yine de şimdi çok iyiyim. 2017'ye iyi başlayamadım. Roger Federer Avustralya, Indian Wells ve Miami'yi kazandı. Bu yılı da sıralamada iyi yerlerde bitirmek için kendimi zorlamaya başlamam lazım. Buna da bu hafta başlıyorum" dedi.

Murray, Monte Carlo'da ilk maçında Gilles Müller veya Tommy Robredo ile karşılaşacak.

Zona hastalığı: insanın özellikle gövde, bacak ve yüz derisinde, sinirler boyunca birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesi biçiminde kendini gösteren, mikroplu bir deri hastalığı.