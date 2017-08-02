Murillo: Rakip savunma oyuncuları karşımda zorlanacaktır

Kasımpaşa'nın Portekiz'in Benfica Kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Venezuelalı kanat oyuncusu Jhon Eduard Murillo Romana, Süper Lig'deki rakip savunma oyuncularının karşısında zorlanacağını söyledi.



Murillo, lacivert-beyazlı ekibe transferi, kariyer hedefleri ve Süper Lig hakkındaki görüşleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bireysel özellikleri hakkında bilgi veren 21 yaşındaki futbolcu, "Hızlı ve yeterince teknik biriyim. En büyük özelliğim hızım. Defansta da takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Eminim rakip savunma oyuncuları karşımda zorlanacaktır." diye konuştu.

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun idolü olduğunu belirten Murillo, "Çocukluğumdan beri Barcelona'yı çok yakından takip ediyorum. Samuel Eto'o da idol olarak örnek aldığım futbolculardan birisi. Bu sene karşılaşma şansım olacak. Çok hızlı ve zeki bir oyuncu. Ben de kariyerime forvet olarak başlamıştım. Onu ve Barcelona'yı izleyerek büyüdüm. Karşılaştığımda Eto'o'ya idolüm olduğunu söyleyeceğim ve fotoğraf çektirmek isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Jhon Murillo, transfer sürecinde birçok teklif aldığını ancak kendisinin lacivert-beyazlı takımın teklifini değerlendirdiğini bildirdi.

Kasımpaşa ile ilgili anlatılanlardan etkilendiğini aktaran Murillo, "Transfer sürecinde birçok teklif aldım. Kasımpaşa da bu tekliflerden bir tanesiydi. Bunu değerlendirmek istedim. Konuşulan şeyler, anlatılan fikirler ve hocanın istemesi beni çok etkiledi. Daha önce vatandaşım Yonathan Del Valle de burada oynamıştı. O yüzden Kasımpaşa'dan haberdardım." şeklinde görüş belirtti.

Jhon Murillo, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Transferin gündeme geldiğinde Türkiye hakkında internette araştırma yaptığını vurgulayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, şöyle devam etti:

"Türkiye, gerçekten çok güzel bir ülke. Kasımpaşa'ya transfer ihtimalim doğduğunda, internetten biraz araştırma yaptım. Çok güzel bir ülke ve farklı bir kültür. Bu da benim hoşuma gidiyor. Kasımpaşa Kulübü de oldukça etkileyici. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok etkilendim. Hem sahip olduğu tesis hem de antrenman yaptığımız sahalar çok iyi durumda. Aynı zamanda oyuncu grubu da beni çok sıcak karşıladı. Yaklaşık 3-4 gündür takımla antrenman yapıyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA