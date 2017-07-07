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Mürefte’nin sorunları Albayrak’a iletildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesinin bayan muhtarı Rahmiye Kural, mahalle sorunlarını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a anlattı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:13
Mürefte’nin sorunları Albayrak’a iletildi

Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi Muhtarı Rahmiye Kural, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile makamında görüştü. Muhtarlık çalışmaları ve mahallede yaşanan sorunlar ile ilgili Başkan Kadir Albayrak’a bilgiler veren Muhtar Rahmiye Kural ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Kadir Albayrak, Kural’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:13
  1. Tekirdağ
  2. Kadir Albayrak
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