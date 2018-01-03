Murat Ülker neden sattığını açıkladı!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Bisküvi'nin hisselerinin Pladis'e satılmasının yanlış anlaşılmalara neden olmaması için sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Ülker, Pladis'in Ülker’in sahibi ve kontrolünde olan bir Türk şirketi olduğuna vurgu yaparak satışın atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, Pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı olduğunu belirtti.

Murat Ülker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazen ne zordur halini arz; Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir. Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı. Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması Pladis Foods Limited’e sattı.

Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yaptığımız açıklamada, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

SATIŞIN NEDENİ TOPLANMA STRATEJİSİ

Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, Pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

PLADİS ÜLKER AİLESİNE AİT

Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Böylece Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir."