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Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

Sanatçı Murat Kekilli, yerli ve milli bir tutum sergileyerek devletinin yanında saf tuttuğunu açıklayınca, terör seviciler tarafından linç edildi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:44
Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

Sanatçı Murat Kekilli, Afrin'de terör mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan desteğini açıklamış ve 'Savaşa hayır' diyenlere küçük bir ders vermişti.

"ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK ŞEREFSİZLİKTİR"

Aradan geçen günlerde Murat Kekilli'nin bu sözleri nedeniyle çokça eleştirilerek tarafsız kalması için baskı gördüğü öğrenildi. Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, kendisini tarafsızlığa davet edenleri terörü eleştirmeye davet etti ve "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir." dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:44
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