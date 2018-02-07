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Murat Bardakçı merak edilen o soruyu cevapladı

Murat Bardakçı, bugünkü köşesinde kendisinin köşesinden yayımladığı tarihi belgelere nasıl ulaştığını yazdı. Bardakçı kendisine “arşiv belgelerinin servis edildiği” şeklindeki eleştirilere de cevap verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:59
Murat Bardakçı merak edilen o soruyu cevapladı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı bugünkü köşesinde de, tasnifi bitirilen ve aylardır istifade ettiği Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ni nasıl kullandığını anlattı. Kendisine yönelik eleştirileri paylaşan Bardakçı şu ifadeleri kullandı:

Yaptıkları şu: Benim ‘maden’ bulduğumu, madenin Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nin müdürü ve eski arkadaşları Muhammed Safi olduğunu söylemek, Safi’yi ‘yalakalıkla’ ve ‘onurlu durmamakla’ suçlamak; bana Ankara’dan ‘belge yağdığını’, hattâ bir zamanlar Topkapı Sarayı Arşivi’nden de belge aldığımı ve akış kesildiği için ‘bombalamaya başladığımı’ iddia etmek.

Murat Bardakçı köşesinde bir arşivcinin kendisine yönelik “Ona neden belge veriyorlar ki? Madem ki araştırmacı gazeteci, araştırsın dursun” şeklindeki eleştirilerini anımsatarak şöyle yazdı:

Bana ve Muhammed Safi’ye atılan çirkefçe iftiraları sıradan birileri yapmış olsa ‘Hasetlerinden çatlıyorlar’ deyip geçerdim fakat vahim bir vaziyet söz konusu: Maaşını hepimizin vergilerinden alan ve aslî görevi ‘araştırmacılık’ değil, ‘araştırmacının ihtiyaç duyduğu belgeleri temin etmek’ olan arşivcinin biri sosyal medyanın gemi azıya alması ve etrafındakilerin de ‘Aman hocam, keramet buyurdunuz üstadım!’ gibisinden pohpohlamaları ile arslan kesilip önce meslekdaşına iftiralar yağdırıyor, derken benim hakkımda ‘Ona neden belge veriyorlar ki? Madem ki araştırmacı gazeteci, araştırsın dursun’ demeye cür’et ediyor ve yayın yapmamı ‘sıkıntılı bir durum’ olarak görüyor!

Kendisine yönelik bu eleştirilere sinirlenen Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nin müdürü ve arkadaşları Muhammed Safi’ye destek çıkarak şöyle dedi:

Bu güruha lâyık gereken cevabı Muhammed Safi de tenezzül ettiği takdirde mükemmelen verebilir ama ortada artık tehlikeli bir engelleme teşebbüsü olduğu için şimdilik Devlet Arşivleri’nin başındakilerin dikkatlerini çekmekle yetiniyorum...

Yapılan her işi karalama hevesini sosyal medyada tatmine çalışan lâklâkçı zevâtın seviyesine inen üniversite hocalarına da hatırlatayım: Hasudların (Haset edenlerin) sayıklamalarına itibar etmeyin, ortaya bir şeyler koymaya niyetli iseniz zahmet buyurup kımıldayın ve çalışın!

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:59
  1. Murat Bardakçı

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