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Murat Alan’ın dedesi dualarla uğurlandı

Gazetemiz Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’ın dedesi Derviş Bodruk 84 yaşında Hakk’a yürüdü.

30 Ocak 2018 Salı 03:11
Murat Alan’ın dedesi dualarla uğurlandı

Bodruk’un cenaze namazı dün öğle namazına mütakiben Alacakapı Merkez Camii’nde kılındı. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Ali Baba Mezarlığı’na getirilen Bodruk’un naaşı dualarla defnedildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Güzide şehrimiz Malatya’nın önemli isimlerinden olan Derviş Bodruk kalp krizi neticesinde Hakk’a yürüdü. 84 yaşında Malatya’da ebedi aleme göçen Bodruk’un cenazesine torunu Alan da katıldı. Alacakapı Merkez Camii’nde öğlen namazına mütakiben kılınan cenaze namazında başta AK Partililer olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve kadim dostları da hazır bulundu. Tekbirlerle Alibaba Mezarlığına getirilen Bodruk dualarla defnedildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 03:11
  1. Derviş Bodruk
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