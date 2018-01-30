Murat Alan’ın dedesi dualarla uğurlandı

Bodruk’un cenaze namazı dün öğle namazına mütakiben Alacakapı Merkez Camii’nde kılındı. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Ali Baba Mezarlığı’na getirilen Bodruk’un naaşı dualarla defnedildi.



SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Güzide şehrimiz Malatya’nın önemli isimlerinden olan Derviş Bodruk kalp krizi neticesinde Hakk’a yürüdü. 84 yaşında Malatya’da ebedi aleme göçen Bodruk’un cenazesine torunu Alan da katıldı. Alacakapı Merkez Camii’nde öğlen namazına mütakiben kılınan cenaze namazında başta AK Partililer olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve kadim dostları da hazır bulundu. Tekbirlerle Alibaba Mezarlığına getirilen Bodruk dualarla defnedildi.