Murat Akın Göztepe'ye transfer oluyor

İsviçre'nin FC Wil 1900 takımında forma giyen Murat Akın, ikinci yarıda TFF 1. Lig'de forma giyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
1. Lig'de forma giydiği altı takımın altısıyla da Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren futbolcu, bu istatistiğiyle tarihe geçmişti. Murat Akın bu takımların beşiyle de şampiyonluk yaşamıştı.
Murat Akın'ın 1. Lig'de yaşadığı şampiyonluklar:
- 2008-2009 Kasımpaşa
- 2010-2011 Ordu
- 2011-2012 Kasımpaşa
- 2012-2013 Konya
- 2013-2014 Başakşehir FK
- 2014-2015 Kayserispor
- 2015-2016 Karabükspor (Şampiyonluk yaşamadı ancak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi)
(Yeni Şafak)