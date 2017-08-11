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Muradiye’de terör operasyonu: 2 tutuklama

KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan biri muhtar 6 kişiden 2’si tutuklandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:50
Muradiye’de terör operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından terörle mücadele kapsamında uzun süredir takip edilen ve PKK-KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak eleman kazandırdıkları tespit edilen Saraç Mahallesi Muhtarı S.S. ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muradiye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildiler. Zanlılardan Muhtar S.S. serbest bırakılırken, G.S., S.S. ve S.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.S. ve A.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:50
  1. PKK
  2. KCK
  3. Muradiye
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